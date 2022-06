Un minut passa factura al Palma que tornarà a dependre de Son Moix

El Palma Futsal ha visitat aquest dimecres la pista del Jaén Paraíso Interior per disputar l'anada de les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Els d'Antonio Vadillo han tornat a sofrir una dura derrota (2-0) i es tornaran a encomanar a Son Moix per aconseguir una altra èpica remuntada aquest dissabte 18 de juny a les 20.00 hores.

El partit a Jaén ha estat molt competit, com se sol dir, les defenses han superat els atacants constantment, fins al minut 34, en el qual el jugador local, Carlitos, ha marcat dos gols i ha aconseguit batre a Fabio.

La primera part, els dos rivals han competit, i encara que no hi ha hagut massa ocasions clares de gol, el ritme frenètic ha fet que els espectadors gaudissin d'un gran partit.

Per altra banda, després del descans, els dos equips semblaven conformar-se amb l'empat i així com passaven els minuts, la batalla s'anava refredant cada vegada més. Així i tot, Carlitos, en dues grans incursions per banda, ha marcat els dos gols locals i ha posat l'avantatge en el marcador.

El Palma haurà de tornar a capgirar l'eliminatòria, una gesta que sembla senzilla després d'haver superat la de la setmana passada -remuntar i guanyar de quatre gols- i demostrar que amb un Son Moix ple, tot és possible.