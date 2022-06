Didier Duque, campió de l'Open amateur 1800 del Festival Internacional de la Colònia de Sant Jordi

El jove colombià Didier Duque del club Incacs guanya a la darrera ronda a Cati Boix del Tròpic que liderava el I Torneig Internacional Amateur sub 1800, una de les activitats del Festival Internacional Colònia de Sant Jordi, i es proclama campió, mentre na Cati Boix assolí el subcampionat i en Toni Ballester del Club Escacs Maria de la Salut tancà el pòdium.

La participació va ésser de 29 escaquistes, d'elles 5 dones i una assolí el subcampionat; altres premis a destacar són: Millors sub 10, Lucas Marín ( Rei Dames); sub 12, Lluc Marín (Mallorca Isolani); sub 14: Sergio Aday Nieto (Mallorca Isolani); per trams de Elo han estat premiats l'alemany Niclas Hofmann, el jugador de la Balanguera Diego Ubieto i Bruno Mascaró (Mallorca Isolani).

Destacà el gran treball organitzatiu de Sergio Estremera i Mónica Calzetta i les excel·lents sales de l'Hotel Blau Colònia Sant Jordi. Les paraules finals al lliurament de premis del Batle de Ajuntament de Ses Salines Joan Rodríguez, felicitant els escaquistes i apostant per un turisme de qualitat, on els escacs tingui protagonisme com instrument per allargar la temporada turística i es comprometé a treballar per la seva continuïtat el proper any.

Després de 4 rondes el favorit en el Gran mestre noruec, al Torneig Magistral Tancat que enfrontarà pel sistema lliga a 10 jugadors; Johan Sebastian Christiansen encapçala la classificació amb 3,5 punts, només ha cedit un empat sorprenentment davant el campió de Balears i president de la Federació Balear en Sebastià Massanet, que està en el grup de 2 punts i llastima de la derrota d'ahir que el deixa amb poques possibilitats d'aconseguir norma de Mestre Internacional. En segona posició trobam al GM Javier Campos i el MI anglès Clarke Brandon amb 3 punts Cada dia a les 20.00 h podeu seguir el torneig, excepte divendres que es jugarà les 14,30 i dissabte 11 de juny la darrera ronda a les 9.30 h. del matí.

A l'open obert de menys de 2400 d'ELO i amb 29 participants, després de tres rondes, el MI Michael Rahal que juga amb la bandera espanyola derrotà al GM Juan Manuel Bellón, espanyol de naixement, però representa a Suècia encapçala el torneig amb 3 punts, seguit a mig punt per un grup on és provisionalment 2n el jovenet artanenc Pau Marín, que de moment és la sensació del Torneig i una de les grans promeses dels Escacs de Mallorca, amb l'espanyol Sergio Romero i l'escocesa GM Arakhamia-Gran Ketevan una de les favorites destacà el 8è lloc de la mallorquina Maria Antònia Vicens amb 2 punts i la derrota de Mónica Calzetta que només duu 1 punt dels 3 possibles. Les partides es juguen a les 20.00 h cada dia, excepte dissabte a les 15.30 h i diumenge 12 juny la darrera a les 10 del matí.

Recordau que dissabte 11 de juny a les 18.00 h, el GM Xilè Javier Campos realitzarà unes simultànies al passeig marítim de la Colònia de Sant Jordi.

Seguiu el festival al següent enllaç:

https://chess-results.com/tnr615773.aspx?lan=2&art=1&flag=30

NOTÍCIES ESCAQUISTES

- 7 de juny a les 19.00 h, comencen els tallers d'Escacs a l'Espai Suscultura, organitzats per Club Balanguera i l'Associació el Tauler.

- Dijous 9 de juny a les 19.30, inauguració de l'exposició "Art i Escacs" realitzada pel polifacètic escaquista, divulgador i escriptor Jeroni Bergas Ferriol del Club Escacs Maria de la Salut, que ens parlarà del fascinant món de les 64 caselles. Un projecte que coordina l'associació El Tauler anomenat "El joc una eina per transformar" i que serà presentat a l'Espai Suscultura de Palma

- Torneig Pere Gómez in memoriam. Es Castell 2022 es disputarà a 8 rondes sistema suís de 15 minuts per jugador i 5 segons acumulatiu per jugada es realitzarà els dissabtes 11 de juny i 18 de juny, inscripcions al whatsapp al núm: 609927266, al local del Centre de Cultura Es Castell i servirà per homenatjar a Pere Goómes persona molt estimada dins el món dels escacs menorquií i que a causa d'una greu malaltia mori el 2021 i fins ara no s'ha pogut preparar un acte que es mereixia com a persona i escaquista, i qual millor que jugar als escacs.

- XIX Campionat d'Escacs de partides ràpides d'Eivissa , que es celebrarà els dies 11 i 12 de juny a Sta Eulària des Riu; seran 6 rondes amb el sistema Suís i partides de 15 minuts per jugador; els horaris seran, 3 partides 11 de juny a parir 17 hores i 3 més el diumenge 12 de de les 10 del matí.

- També l'11 de juny comença un curs per a l'obtenció del títol de Monitor Balear o Animador Balear organitzat per la Federació Balear, per tenir més informació us heu de dirigir a la FBE, es podrà realitzar en línia via telemàtica o de forma presencial a l'Espai Na Camel·la, Carrer Tia de sa Real, Manacor.