Manacor reconeix els esportistes del municipi a la Gala de l'Esport

L'Ajuntament de Manacor ha celebrat aquest dijous la Gala de l'Esport, un reconeixement als esportistes del municipi. L'esdeveniment, organitzat pel Patronat Municipal d'Esports, ha tengut lloc a l'Auditori de Manacor.

L'Ajuntament de Manacor ha reconegut els esportistes empadronats, nascuts a Manacor o membres d'un club del municipi que hagin aconseguit els mèrits següents entre el juny de 2019 i maig de 2022: haver quedat primer, segon o tercer en campionats mundials o europeus; haver quedat primer, segon o tercer en campionats d'Espanya; haver quedat primers en campionats de les Illes Balears; ascens de categoria havent aconseguit una classificació; esportistes que hagin competit amb la selecció espanyola; esportistes que no són de Manacor, però que estan vinculats a un club manacorí i que hagin aconseguit almenys un dels mèrits anteriors.

Bel Aguilar, impulsora de l'esport femení a Manacor, ha estat la padrina de l'acte, que ha comptat amb les intervencions del batle de Manacor, Miquel Oliver, i del delegat d'Esports, Artur Aguiló.

Miquel Oliver, batle de Manacor, ha destacat els «valors, la perseverança i el desenvolupament personal de les persones esportistes», alhora que ha donat l'enhorabona a aquelles persones que els fan costat, ja siguin família o clubs. «Feia falta reconèixer totes les persones que els darrers 3 anys heu fet història per Manacor. Feia falta reconèixer-vos per mostrar que estam orgullosos dels nostres esportistes», ha assegurat el batle.

«Aquest és un acte molt important perquè ens permet distingir la tasca i l'esforç de persones i de clubs no només pels seus èxits, sinó també per posar la llavor per promocionar la pràctica esportiva al nostre municipi», ha dit Aguiló per la seva banda.

«L'esport ha estat la meva vida, i Manacor té molts d'esportistes. Tenim molt bona matèria primera, grans entrenadors, clubs que donen suport amb molt de sacrifici i les famílies», ha dit Aguilar.

A continuació, la relació de persones i clubs guardonats: