54 escaquistes a l'Open Internacional de Llucmajor 2022

Ja s'han disputat tres rondes de l'Open Internacional Llucmajor i dels 54 inscrits de 16 països, només queden 4 jugadors que han guanyat les 3 partides de les 9 a jugar, el MI argentí Claudio Minzer i el xilè GM Rodrigo Vázquez del club mallorquí i campió de Balears el Megaescacs, l'espanyol GM Marc Narciso i el MF de Geòrgia Nikoloz Chkhaidze; el 1r mallorquí és el MI Pedro Mascaró amb 2 punts que encapçala un grup de 17, entre ells els MF Galiana, Brull i Serra.

Extraordinària sala a l'hotel Caribbean per jugar escacs i decorada de pintures per l'artista Laura «Cape» amb uns dibuixos al·legòrics als escacs. Arbitrà el mariando Jeroni Bergas un dels pocs àrbitres internacionals que tenim a les Illes Balears. Recordau que podeu seguir diàriament el torneig a l'hotel a partir de les 16.30, excepte la darrera ronda que es disputarà el diumenge 22 de maig a les 9.30 h. i també a través de l'enllaç, el podeu seguir cada dia:

https://chess-results.com/tnr637269.aspx?lan=20&art=13

Carlos Viada del club Escacs Sóller guanyà la Matinal de Soller amb la participació de 28 escaquistes, el segon lloc va recaure a Uriel Chacopiono de l'IES Joan Thomas i 3r Joshua Fernández de la Balanguera. Destacà l'excel-lent organització i la gran quantitat de jovenets de diferents escoles.

Bon ritme d'inscripcions al Festival d'Escacs que es celebrarà del 3 al 14 de Juny la Còlonia de Sant Jordi es desenvoluparà un Festival internacional d'escacs, ja hi ha inscrits 52 jugadors als dos tornejos oficials, destacant el GM mestre espanyol molt relacionat amb eles escacs de Mallorca en Juan Manuel Bellón, que malgrat tenir 72 anys, serà uns dels rivals més forts del torneig, cal recordar que ha estat 5 vegades campió absolut d'Espanya hi ha participat a 12 olimpíades representant l'equip espanyol, també ressenyar la participació de la mallorquina Gran mestre femenina na Monicà calzetta, 7 vegades campiona d'Espanya i amb participació des de fa de més de 20 anys a les olimpíades d'escacs i recentment ha tornar a ser seleccionada per participar-hi del 27 juliol al 10 d'agost a Chennai (India).



EIVISSA

L'hotel Ibiza Playa, s'ha celebrat campionat escolar sub12, sub14 i sub 16 masculí i femení; a les categories masculines, al sub 12, campió el mallorquí Pablo Marín ha guanyat les 5 partides, en segon lloc el menorquí Martin Krauchi amb 3,5 punts els mateixos que l'escaquista de la Balanguera Vittorio de Paolo; a sub 14, el mallorquí Julian Nieto campió amb el màxim punts 5, 2n amb 4 l'eivissenc Johnn jans Ameline i 3r Nicolàs Domínguez de Mallorca i a la sub 16 Joan Moll de Menorca amb 4,5 punts, campió amb els mateixos que el subcampió Pablo Aguado, 3r Didier Duque de Mallorca. Respecte al femení; sub 12 Lais Navarro amb 3,5 punts campiona i també la mallorquina Meylin Hailova subcampiona; 3a la representant d'Eivissa Formentera Naila Reina a sub14 la manacorina Cristina Sureda de la delegació de Mallorca, guanyà totes les partides i és la primera; 2n i 3a Alica Veloz y Blanca Aguado; i al sub 16 Marta Antich del Mallorca Isolani, campiona; 2a Jana Moll de Menorca i 3a Kiara Calasans d'Eivissa Formentera.

Els tornejos varen ser molt disputats i les places d'honor es varen decidir algunes pels bucholz, essent molt protestat per alguns entrenadors i familiars que veien que era injust que un desempat no s'hagués cercat alguna forma més equitativa, quan ja havien empatat el seu enfrontament, era més normal per exemple fer unes partides ràpides per diluir algun títol o algun pòdium. Els campions i campiones formaran part de la selecció Balear que participarà en el nacional a Salobreña (Granada) del 23 de juny al 26 de juny.

El 14 de maig al Passeig de Figueretes d'Eivissa es va celebrar l'Obert Jove Eivissa Ciutat Patrimoni amb tallers d'escacs, minijocs i torneigs Blitz tancat i amb 48 escaquistes menors de 20 anys de totes les illes, formaren part de l'aposta de l'ajuntament d'Eivissa pels escacs dins el marc de la fira Medieval.

NOTÍCIES ESCAQUISTES

L'Escacs Balear tendrà un jugador a cada una de les seleccions que participaran en l'olimpíada d'escacs a Chennai (Índia) a la ja amoneda Mònica Calzetta, afegim el menorquí Paco Vallejo que serà el primer tauler de l'equip masculí.

El proper cap de setmana es disputaran la lliga de Mallorca d'aficionats i la Copa Mallorca per equips.

El passat dimarts, Sergio Estremera tancà el cicle de conferències pe a docents amb una interessant dissertació de l'Escacs com eina transversal amb la col·laboració del Servei d'innovació educativa de la Conselleria d'Educació, la Federació Balear d'escacs i UCTAIB i Arç cooperativa. Destacar també les classes que ha fet de consolidació a 6 centres educatius del Programa «Escacs a l'escola» que va realitzar el Monitor Nacional de Maria de la Salut Jeroni Bergas. Aquest programa continuarà el proper curs i encara sou a temps les escoles i instituts fer la inscripció per al curs proper.