El mallorquí Joaki després d'aconseguir l'ascens a Primera: «Toca gaudir-ho i assaborir-ho al màxim»

El mallorquí Joaquín Gutiérrez 'Joaki' ha aconseguit aquest cap de setmana l'ascens a la Primera Divisió de Futbol Sala amb el Noia Portus Apostoli. L'equip gallec ha liderat la Segona Divisió durant tota la competició i ha aconseguit l'ascens directe a falta de cinc jornades.

El pivot mallorquí ha estat una peça fonamental pel seu entrenador, Marlon Velasco, i ha guiat el seu equip fins a l'ascens a la màxima categoria estatal de futbol sala, aportant 17 gols en el que duim de lliga. A més, Joaki va ser escollit com el millor jugador del partit en què s'assolí l'ascens pels aficionats gallecs.

Joaki s'ha mostrat orgullós de la feina feta durant tota la temporada i ha assegurat estar «molt content per l'ascens perquè és l'objectiu que ens marcàrem tots des del primer minut que ens ajuntarem», i ha destacat la importància que té haver-ho aconseguit a falta de cinc jornades. «Ara toca gaudir-ho i assaborir-ho al màxim possible perquè el que hem assolit és molt important, sobretot pel poble de l'equip en el qual jugam», comentava Joaki.

A més, el jugador del Noia s'ha mostrat satisfet per la seva campanya, «personalment estic molt content per haver aconseguit un altre ascens, igual que el seu dia amb l'ETB Calvià pujarem de Tercera a Segona B i amb els meus números individuals i per l'equip», acabava el pivot mallorquí.

Joaki és propietat del Palma Futsal i aquesta temporada l'ha jugat a la Segona Divisió en el club gallec, encara que la temporada anterior ja la va jugar a Primera Divisió amb l'UMA Antequera. El pivot mallorquí també va formar part de l'ETB Calvià, filial del Palma, aconseguint ascendir a l'equip a la Segona Divisió B. Prèviament també va jugar en el Puertollano, de Segona Divisió.

Joaki es va formar en les categories inferiors del Reial Mallorca i el Levante, de futbol, i en l'equip juvenil Divisió d'Honor del Palma Futsal.