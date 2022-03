Nous campions per equips i individuals de Mallorca i Menorca

LLIGA BALEAR, Mancant una jornada Àgora Megaescacs matemàticament campió. A la segona ronda de la fase pel títol, l'equip mallorquí Agora Megaescacs no falla davant el Cercle Artístic de Ciutadella, un partit clau pel títol celebrat a Ciutadella i gunayà per 3 a 1, però amb partides molt disputades que podrien haver caigut cap a un ban o l'altre, però al final el bon joc i les decisions encertades als moments claus donà la victòria i el campionat a Àgora Megaescacs. Ara la darrera ronda només servirà per saber amb exactitud els altres llocs d'honor que es disputaran CECA Ciutadella, Son Dameto i Ca'n Tiu- sa Dragonera.

Menorca

Preferent. Campió el Cercle Artístic B de Ciutadella

Les victòries finals del Cercle Artístic de Ciutadella B i C, deixaren un doble empat en el 1r lloc que es va de resoldre pels punts totals que havien aconseguit al llarg de la competició, essent el Cercle B amb 26,5 per 25,5 del C, el nou campió de Preferent, a més del títol jugarà la fase d'ascens a la lliga Balear. Destacar també el meritori 3r lloc d'Alaior-Es Mercadal que es quedaren a un punt dels campions; 4t Ferreries, 5è CC Es Castell i 6è Sant Lluís tancaren la classificació.

Primera: Cercle Artístic de Ciutadella D nou campió

Nova victòria del CECA D que ha dominat aquesta categoria amb molta autoritat. Aconseguint 18 punts que superen de llarg els 11 del subcampió CC Es Castell C i tanca el pòdium el CC Es Castell D amb 9. Una categoria que treballa la promoció de joves i especialment escolars que es van acostumant competicions per equips.

Finalitza el Campionat Escolar

Els 59 escaquistes menorquins es concentraren per jugar la darrera ronda al Centre Cultural d'Alaior.

A la competició escolar, en categoria Sub-10 l'escaquista d'escaquista d'Es Castell Eric Igelmo amb 6 punts és el nou campió, el subcampionat és per Iker Torres amb 5,5 punts i la campiona femenina és la jugadora del CECA, Illa Coll i els campions sub-8 han estat n'Helena Savino de Maó i Eric Pons d'Alaior.

En Sub-16 els escaquistes de Ciutadella Joan Moll ha estat el campió amb 6 punts, només ha empatat 2 partides les altres es compten per vict'roies el subcampionat ha estat per Martín Krauchi que només amb 11 anys té un gran futur, Jana Moll (CECA) amb 5 punts és la campiona sub-16, en sub-14 Anna Coll de Ferreries i sub-12 Juliana Fullana de Maó.

EIVISSA-FORMENTERA

Campionat Escolars

Sub-8, Sub-10, Xavier Marí del Club Es puig és l'únic que ha guanyat les 5 partides i quasi segur serà el nou campió, en segon lloc, es troba en Gerad Pons I en Javier Araujo amb 4 punts. Diumenge que ve finalitzarà aquesta fase que dona el títol insular i els classificats pel de Balears.

A la categoria Aleví, Infantil i cadet. Després de 5 rondes el jugador de la Penya Deportiva Alejandro Cardona, és l'únic que ha guanyat totes les partides i encapçala amb 5 punts, el segueixen en 4 punts els germans Adrian i Naila Reina del club Eivissa 64 i a 1,5 punts del lideratge es troba l'escaquista amb més ELO del torneig en Xabier Monerri ja sense opcions pel títol. El proper dia 3 d'abril al saló d'actes de les Piscines de Can Misses a les 10.00 hoores. començarà la darrera ronda on sorgiran els representants al Campionat de les Illes Balears Escolars.

Mallorca

Preferent, nou campió Agora Megaescacs B. Aconseguit el segon títol més important per a les arques del Club d'Escacs Agora Megaescacs i sense conèixer la derrota, en segon lloc és pel Conecta Balears – Reis i dames, 3r Vuit peons i 4t Alcúdia. En la fase pel descens, la derrota sorprenent de Maria de la Salut per un ajustadíssim 2,5 a 1,5 fa que acompanyi al Tròpic la propera temporada a 1a, el Mestral Palmanyola gràcies a aquest resultat i malgrat perdre va mantenir la categoria, conjuntament amb Llucmajor.

Primera, campió Can Tiu Sa Dragnera B

Es confirmen l'ascens amb els mateixos punts Inca i Can Tiu Sa Dragonera B i el descens de Porreres i Tròpic B.

Segona A, Campió La Balanguera -las Delicias de Mallorca

Títol molt treballat per la Balanguera – Delicias de Mallorca B i subcampió Bar Mallorquí que la darrera ronda va perdre davant el nou campió, però ambdós són nous equips de Primera i Mallorca Isolani B i Ibull, baixen a segona B.

Segona B, Campió Campos B

El Campos B, puja 2a A i és el nou campió, li acompanya el Pollença i baixen a 3a Mallorca Isolani C i Son Dameto C.

Tercera, campió La Balanguera- las Delicias de Mallorca D

Amb una jornada molt emocionant, Balanguera. Delicis Mallorca D aconsegueix el títol amb 15 punts, mentre Campos C és segon amb 14 i Can Tiu Sa Dragonera C finalitzà en tercera posició amb 13.

Lliga de Promoció, Campió La Balanguera

No fallà la Balanguera i els seus jovenets aconsegueixen el títol (ha estat el club amb més títols de les Illes Balears amb un total de 3) amb 32 punts, amb 27 punts el subcampionat recau a l'equip de Manacor Perera Partner. Inca des Raiguer B és 3r amb 25 punts.

Consultau tots els resultats i classificacions a aquest enllaç de la Federació Balear d'Escacs:

https://chess-results.com/tnr604329.aspx?lan=9



Altres Campionats Individuals de Mallorca

Campionat de Mallorca Femení: Campiona Maria Bonet del Club Reis i Dames de Llevant

Sorprenentment, però sense llevar mèrit a la seva actuació, l'escaquista Maria Bonet del Club Reis i dames de llevant aconseguir per primera vegada el títol campiona de Mallorca Femení amb 5 punts, la màxima favorita Marta Antich de Mallorca Isolani tingué els mateixos punts, però el desempat la va relegar al segon lloc, perquè havia perdut el matx que havien disputat entre elles; tancà el pòdium Cristina Sureda de Reis i Dames.

Campionat de Veterans de Mallorca: Campió Juan Planas del Club Son Dameto

Nova victòria del màxim favorit el MB Juan Planas de Son Dameto, no ha decebut guanyant les 6 partides disputades i essent brillant campió, el subcampionat recau en el jugador de Llucmajor Antoni Munar amb 5 punts i la gran emoció de l'aferrada jornada va estar en la tercera posició que al final va ser per l'escaquista del club de Llucmajor Juan antonio Guzman amb 4 punts i per tenir millor desempat amb els altres que aconseguiren 4 punts, Frank Ferenczi, Matias Ruiz i Miguel Cerdó.

Campionat sub-18 de Mallorca: Campió Pau Roca del Club La Balanguera

Els 40 escaquistes i futures realitats dels escacs mallorquí finalitzaren el torneig, després de disputar un total de 6 rondes, on el jugador de la Balanguera Pau Roca, sense ser un dels favorits aconseguí el títol amb 5,5 punts, brillant segon lloc de Julian Nieto de Reis i dames amb 5 punts i 3r lloc per Pedro Payeras amb 4,5 punts de La.

Tota la informació a l'enllaç:



http://chess-results.com/tnr615402.aspx?lan=2&art=0

Comencen els Campionats de Mallorca Escolar (Comarcal)

Els dies 1, 2 i 3 d'abril es realitzaren les fases comarcals del Campionat de Mallorca que donarà accés a la fase final.

S'ha dividit l'illa en 4 comarques:

Comarca Llevant: Mercat Municipal, Plaça del Conqueridor 12, 07570 Artà.

Comarca Palma-Ponent: Agora Portals International School, Carretera Vella, Ctra. Andratx, s/n, 07181 Portals Nous, Calvià.

Comarca Pla-Migjorn: Casal Ca'n Pere Ignasi, Plaça Ca'n Pere Ignasi, 10, 07630 Campos.

Comarca Raiguer-Tramuntana: CEIP Miquel Duran i Saurina, Carrer de Severa de Madariaga 145, 07300 Inca. 3.

Les categories sub-16, sub-14 i sub-12 les partides començaran divendres 1 d'abril a les 18.00 les sub-8 es jugaran totes les jornades dissabte 2 d'abril a partir de les 10.00 i les sub-10 diumenge a partir de les 10.00 h.

Més informació:

http://www.fbescacs.cat/circular.php?idNoticia=2286