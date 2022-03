La Comissió contra la Violència a l'Esport declara d'alt risc una vintena d'esdeveniments d'aquí al final de temporada

La Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears ha aprovat un calendari d'activitats i competicions esportives d'especial seguiment per al que queda de temporada. La Federació de Futbol de les Illes Balears ha presentat 4 partits ACES 1 i 8 partits ACES 2 mentre que la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, 8 partits ACES 2.

Les activitats o competicions d'especial seguiment (ACES) són aquelles en les quals hi pugui haver algun tipus de risc d'actes o actituds violentes. S'estableixen 2 categories diferents per a les activitats i competicions esportives d'especial seguiment: nivell 1 i nivell 2.

El protocol d'actuació per declarar d'especial seguiment les activitats i les competicions esportives conflictives es va aprovar en l'anterior reunió de la Comissió contra la Violència a l'Esport, a qui correspon la declaració d'especial seguiment, sigui d'ofici o a proposta dels ajuntaments o de les federacions esportives, i implica adoptar mesures especials de prevenció contra la violència i de seguretat.

Els ajuntaments i federacions esportives davant d'una declaració d'ACES nivell 1 o nivel 2 han de delegar en els clubs participants l'obligació de nomenar un responsable de cadascun dels clubs, que estarà a la disposició dels cossos i forces de seguretat de l'estat i policies locals per a desenvolupar accions d'informació i/o coordinació de les accions pertinents.

Una vegada declarades les ACES de nivell 1 i 2, les forces i cossos de seguretat de l'estat, així com les policies locals, valoraran de manera coordinada, en l'àmbit de les seves competències, i en funció de les disponibilitats de personal, les mesures que s'hauran d'adoptar per a cadascun dels casos, tenint a la seva disposició els sistemes d'informació i/o coordinació posats a la seva disposició pels clubs implicats.

Procediments sancionadors

La Comissió també ha repassat les sancions que s'han obert d'ençà que s'apliquen els procediments sancionadors per violència a la grada i per venda d'alcohol a les instal·lacions esportives i des de 2019 fins ara s'han obert 18 processos. Actualment, hi ha dos procediments oberts per venda d'alcohol a instal·lacions esportives i un per violència a la grada. En un d'aquests procediments per venda d'alcohol ja s'ha imposat una sanció econòmica.

Prioritats del pla d'actuació contra la violència 2022/2023

La Comissió, a més, ha comentat quines són les prioritats del pla d'actuació contra la violència 2022/2023, i són les següents:

- S'activa un cos d'inspectors en les instal·lacions esportives, que estarà format per personal propi de la Direcció General d'Esports, i oferirà suport pels procediments sancionadors contra la violència, essent un reforç per al seguiment de les ACES.

- Programa Posam Valors a l'Esport. Cal destacar-ne la formació que s'està realitzant, juntament amb l'UIB, amb els pares/mares dels clubs esportius. També la presentació de la segona guia que forma part d'aquest programa «Pautes per a facilitar la intervenció educativa en famílies amb esportistes en edat escolar», les línies d'actuació de la qual se centren en la intervenció dirigida a les famílies dels esportistes i els clubs; i també va dirigida al teixit social de les Illes Balears (Enllaç al llibre).

- Campanya d'informació als municipis sobre les sancions per violència a la grada i per vendre alcohol a les instal·lacions esportives. La comissió ha proposat una reunió específica per a treballar aspectes relacionats amb la violència en les instal·lacions esportives municipals.

- Campanya de sensibilització sobre la violència en l'esport.

- Desenvolupament del protocol d'espais esportius lliures de violència, especialment contra l'assetjament en espais esportius.

- Desenvolupament de la figura de coordinador de convivència de les federacions.

S'impulsaran formacions per a potenciar aquesta figura.

- També es planteja afegir conceptes nous en les subvencions per a les federacions esportives de cara a la temporada 2022/23 i en què es destacarà:

-la figura de coordinador de convivència de les federacions.

-el pagament de les despeses de seguretat privada per a les activitats i les competicions d'especial seguiment (ACES)

La Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears està integrada per la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, com a presidenta, per la vicepresidència del director general d'Esports, Carles Gonyalons, i com a vocals, el gerent de la Fundació per a l'Esport Balear, i una representació de la Direcció General d'Esports, de cada un dels consells insulars, de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, del Tribunal Balear de l'Esport, de la Federació de Futbol de les Illes Balears, de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, d'esports individuals, d'esports d'equip, de la Direcció General d'Emergències i Interior, i de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat.