La Italiana Tea Gueci, campiona del Tancat Internacional Dia de la Dona Ciutat d'Eivissa

El Casal d'Igualtat (Eivissa) va ser la seu d'aquest emocionant tancat que es disputà amb participació de 7 escaquistes De la federació Espanyola, dues de la italiana i una brasilera, finalitzà amb el triomf de la italiana Teo Gueci (2a del rànquing). Que va fer 8,5 punts només cedí unes taules amb la seva compatriota Laura Gueci, la mallorquina Mónica Calzetta, sorprenentment només aconseguí la 4a posició amb 6 punts, gran actuació de la jove valenciana Viviana Galván amb el seu subcampionat, aconseguint 7,5 punts, el 3r lloc va ser per Maria Rodrigo, presidenta de la Comissió Dona i Escacs de la Federació Espanyola. Volem felicitar a l'associació de cultura Amics dels Escacs d'Eivissa, per potenciar els escacs i essent en poc temps ells organitzadors del segon torneig femení internacional que se celebra a les nostres Illes; el passat octubre Chess Mallorca, El Tauler i Club La Balanguera organitzaren un Open Obert a Mallorca, on la campiona va ser la Georgina Lali Bibilashvili.

120 jugadors, destacant 32 nines que participen en els tornejos Illes Balears menors de 16 anys.

A l'espai Suscultura de Palma i organitzat per l'associació El Tauler, dins el Marc del Dia de les Illes Balears es disputaren 3 tornejos amb la participació de 120 jugadors, d'ells 32 eren nines. Tots ells i elles no superaven els 16 anys. Es realitzaren 2 tornejos per equips i un per parelles. Guanyant el sub 12, 1r. Club d'Escacs la Balanguera, 2n Xeleescacs i 3r Es Liceu; al sub 16 1r. La Balanguera; 2n Mallorca Isolani i 3r Rei i Dames; per Parelles 1a.

Marta Antich – Mateo Domínguez (Mallorca Isolani); 2n Vitto di Paolo – Sofia Gralla (la Balanguera) 3a Sara Veloz – Mateo Fernández (Mallorca Isolani).

Èxit de les simultànies del Dia de les Illes Balears

Organitzades per la Federació Balear d'Escacs a la Plaça Major de Palma el Dia de les Illes Balears amb la participació d'unes 50 persones i realitzades per: Pau Marín, Campió d'Espanya Sub10 ; Cristina Sureda, Plata al Campionat d'Espanya Sub14 i Campiona de Balears Femenina Absoluta i Pablo Luis Aguado, Subcampió de Balears Absolut.

Fernando Asensio Campió del Trofeu Illes Balears.

L'1 de març la FBE organitzà el Trofeu Illes Balears amb la col·laboració de l'AAVV Son Dameto i l'Associació Escaquistes de Balears, reuní a 4 campions de Balears i altres participants dels darrers campionats de Balears. Fernando Asensio s'imposà en la darrera partida a Manuel Queirolo i el supera en la primera posició. El 3r lloc va ser pel Campió de Balears Sub10, Pau Marín.

LLIGA BALEAR

Àgora Megaescacs campió de la Primera fase

A la darrera ronda l'Agora Megaescacs completa el seu ple de victòries i aconsegueix el títol d'ella primera fase, i l'acompanyaran Ca'n Tiu sa Dragonera, el Cercle Artístic de Ciutadella i sorprenentment el Son Dameto que a la darrera ronda guanyà a l'actual campió de Balears Mallorca Isolani i el deixà fora de la fase pel títol que començarà el 19 de març. La fase pel descens estarà composta pels equips mallorquins Mallorca Isolani i la Balanguera, l'eivissenc el Puig d'en Valls i el menorquí Cercle de Cultura Es Castell, aquí també entraran els primers classificats de les preferents de les distintes illes.

Mallorca

Preferent l'Agora Megaescacs B derrota al líder el Conecta Balears i finalitza campió de la fase regular 3r Vuit Peons i 4t l'Alcúdia amb 7 punts.; primera victòria del Club d'escacs Maria de la Salut davant el Llucmajor, els dos equips a més del Mestral Palmanyola i Tròpic jugaran la fase per no perdre la categoria. Aquestes fases com a primera i segona s'iniciaran el proper dissabte 12 de març

Primera, Can Tiu Sa Dragonera B. Algaida, Inca i Campos, jugaran la fase d'ascens a Preferent i Llucmajor B, Porreres Son Dameto B i Tròpic B, la fase de descens a 2a A.

Segona A, Bar Mallorquí, La Balanguera-Las Delicias de Mallorca, Incas des Raiguer i Agora Megaescacs C, jugaran fase d'ascens i la permanència Alcúdia B. Inca B, Mallorca Isolani B i Ibull.

Segona B, Campos B,SAV-Rei i Dames, Pollença i Maria de la Salut jugaran la fase d'ascens, de permanència seran Es taronger, la Balanguera C, Mallorca Isolani C i Son Dameto.

Tercera, Segueix la lliga després del seu descans amb el campionat molt igualat, estan en primera posició, empatats Campos C i Balanguera C amb 10 punts. Aquí encara queden 3 jornades.

Lliga de Promoció

Aquest campionat de joves promeses finalitzarà el 26 de març i ara en la jornada 12, és líder el Balanguera- Delicias Mallorca amb 21 punts i 2n és triba amb 18 punts el Perera Partner. Està molt igualada la lliga entre els llocs entre el 3r i el 9è, quan encara manquen 12 punts en joc.

Menorca

Preferent

Alaior – Es mercadal líder amb solitari amb 12 punts el segueix Cercle Artístic Ciutadella B amb 10 punts, tanca la classificació el Cercle Cultural Esportiu de Sant Lluís que no ha puntuat.

Primera

Líder Cercle Artístic Ciutadella C 12 punts i segon lloc Es Castell C amb 9, tanca la classificació Alaior amb només 3 punts.

Consultau tots els resultats i classificacions a aquest enllaç de la Federació Balear d'Escacs: https://chess-results.com/tnr604329.aspx?lan=2

Altres Notícies

S'han iniciat els campionats de Mallorca Femení amb 14 jugadores, Veterans amb 24 escaquistes i el sub 18 amb 40 participants, es juguen els divendres i diumenge a l'hipòdrom de Son Pardo, a 6 rondes i és valedor per elo FIDE i FEDA i les partides seran 60 minuts per jugador/ra més 3O segons d'acumulació per moviment.

Tota la informació en aquest enllaç:

http://chess-results.com/tnr615402.aspx?lan=2&art=0