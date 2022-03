Per cada dona esportista federada a les Balears hi ha 2,8 homes

Un estudi fet per la guia d'apostes Kelbet, publicat amb motiu del Dia de la Dona, apunta que per cada dona esportista federada a les Balears hi ha 2,79 homes federats.

L'informe, que ha partit de la base de l'Anuari d'Estadístiques Esportives 2021, elaborat pel Ministeri de Cultura i Esports, assenyala que l'esport en la que hi ha una major diferència és la caça, on per cada dona federada hi ha 173,40 homes. Segueix el motociclisme, amb 117, 57 homes per cada dona, i tir al vol, on per cada federada hi ha 41 homes federats.

A la inversa, l'esport en el qual hi ha una major diferència és la gimnàstica, per cada home federat hi ha 11,70 esportistes federades. En el cas del patinatge hi ha 4,51 dones per cada home i en el ball esportiu, 3,39.

Per altra banda, l'estudi indica que els esports amb major diferència no coincideixen necessàriament amb aquells que tenen les xifres més altes de federació. De fet, algunes de les disciplines amb les diferències més elevades entre homes i dones són precisament aquelles que representen un percentatge de federació menor.

El futbol és l'esport preferit pels homes de les Balears, amb un 36,28 per cent del total de federats. Després ve el bàsquet, que representa el 6,63 per cent del total i el golf amb el 6,62 per cent.

En el cas de l'esport femení, l'esport amb més federades és el bàsquet, amb un 17,33 per cent del total, després el golf amb un 8,39 per cent i la gimnàstica amb un 8,18 poer cent del total de federades.