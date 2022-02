A dos partits de la història

El Palma Futsal és a només dos partits d'aconseguir el primer títol de la seva història, una oportunitat d'or pel club mallorquí que ja és a Jerez concentrat per arribar en les millors condicions possibles a la semifinal de la Supercopa.

Els d'Antonio Vadillo arriben a l'enfrontament contra ElPozo Múrcia en el millor moment de la temporada. Els mallorquins han estat a punt de no classificar-se per la Copa d'Espanya i han acabat una primera volta mostrant un nivell molt inferior a l'esperat. Tot i això, el conjunt balear es va saber refer durant la temporada i aquestes darreres jornades ha demostrat que pot competir contra qualsevol equip. De fet, els dos darrers partits del Palma Futsal han estat contra dos dels quatre participants en aquesta Supercopa l'empat (3-3) contra els murcians, i la victòria en el Palau Blaugrana (1-3) contra el Barça. Els catalans hauran de superar el Movistar Inter per arribar a la final.

El mateix director general del Palma Futsal, José Tirado, va reconèixer aquesta setmana que «l'equip competeix per jugar finals» i una vegada en elles pot passar qualsevol cosa, i més si es tenen en compte els tres rivals dels mallorquins en aquest torneig, tres dels millors clubs del món.

El bon moment del Palma no és casual, enguany s'havien introduït molts de canvis a la plantilla, moltes cares noves que necessitaven conèixer-se a la pista. A més, s'ha de tenir en compte que tot després de les baixes de Raúl Campos i la recent marxa de Vilela al futbol sala rus, l'equip ha sofert una plaga de lesions durant tota la temporada i no ha estat fins en aquestes darreres jornades en les quals Vadillo ha pogut comptar amb la plantilla completa.

Si feim memòria, Higor i Diego Nunes s'han perdut gran part de la temporada, Vilela ha estat constantment lesionat i el tècnic s'ha vist forçat a donar oportunitats a jugadors del filial, que tot i haver rendit a un gran nivell, encara s'estan adaptant a l'exigència de la Primera Divisió. És el cas de Jesús Gordillo que serà present en aquesta Supercopa i és un dels màxims golejadors de la Segona Divisió amb 21 dianes.

Com hem comentat, Vadillo es troba a dos partits de fer història en el club mallorquí i convertir-se en un ídol per l'afició verda aconseguint el primer trofeu de la seva història.