El Palma perd Vilela, una de les seves principals armes ofensives

El MFK Tyumen rus ha abonat la clàusula de rescisió del pivot brasiler Rafael Vilela. El Palma Futsal perd un dels seus jugadors més importants a nivell ofensiu després de dos anys de la seva arribada.

La temporada passada, Vilela va ser el màxim golejador de l'equip amb 19 gols. Ara l'equip rus ha abonat la clàusula i incorpora a la seva plantilla un pivot d'envergadura, àgil i hàbil amb la pilota. El pivot brasiler se sumarà a Bruno Taffy, que ja va recórrer el mateix camí que Vilela, en l'equip candidat a la Copa d'Europa. És un dels clubs més importants de Rússia i Europa.

Per altra banda, el pivot brasiler es mostra agraït a la família del Palma Futsal, al club i a l'afició. «He viscut coses molt bones en el Palma Futsal i per jo ha estat un aprenentatge molt gran. Aquí he millorat com a persona i jugador, aquest club m'ha fet molt de bé, principalment en la pista. Vaig arribar com un jugador i estic sortint com un altre molt millor, vaig millorar totes les qualitats que tenia abans i això ha estat gràcies a Vadillo que em va donar la llibertat per fer el que m'agrada. També és gràcies als meus companys perquè sempre m'han donat la confiança i em deixaren fer tot el que vaig voler. Surt d'un club al qual tenc una enorme estima».