Els titulars esportius de dimarts. Arranca la bateria de clàssics femenins

Aquests són els principals titulars de la jornada esportiva.

Mor la llegenda del Madrid Paco Gento, l’únic jugador que ha guanyat sis Copes d’Europa

L’exfutbolista Francisco Gento, llegenda del Real Madrid i únic jugador de la història en guanyar sis Copes d’Europa, ha mort aquest dimarts a Madrid als 88 anys. Actualment era president d’honor del Real Madrid.

Simeone: «Crec en l’equip, no tenc dubtes que respondrà bé»

L’entrenador de l’Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha assegurat que «no té dubtes» que el seu equip «respondrà bé» en la «final» que suposa el partit de vuitens de final de la Copa del Rei davant la Real Societat (dimecres 19 de gener, 21.00 hores), i ha fet referència a la «rebel·lia, continuïtat i equilibri» que els ‘colchoneros’ mostraren la temporada passada.

Alexia Putellas: «No volem començar el 2022 com el 2021, amb derrota en la Supercopa»

La jugadora del Barça Femení Alexia Putellas va assegurar que no volen començar el 2022 amb una derrota a la Supercopa. La semifinal contra el Real Madrid que es disputarà aquest dimecres, arrancarà una sèrie de duels contra l’equip blanc que acabarà amb el duel de Champions en un Camp Nou ple.

Sánchez Llibre destaca que «amb treball» la candidatura Barcelona-Pirineus 2030 serà una «realitat»

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha posat en valor la candidatura de Barcelona-Pirineus 2030, i ha assegurat que «amb perseverança i un treball intenst durant els pròxims meosos, serà segurament una realitat».

Sissoko, agent de Dembélé: «Hi ha amenaces de no jugar més i això està prohibit»

L’agent del jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, ha assegurat que el seu representat ha rebut «amenaces de no jugar més» com a blaugrana en cas de no acceptar la renovació i ha apuntat que els dirigents del Barça «perdran» al francès «ells tot sols».