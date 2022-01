Els titulars de la jornada esportiva de dijous. Oliván parla del vestidor

Aquests són els principals titulars de la jornada esportiva.

Brian Oliván: «En el vestidor estam més units que mai malgrat la situació»

El jugador del Reial Mallorca, Brian Oliván ha declarat aquest dijous a Onda Cero que l’equip està «més unit que mai malgrat la situació». També ha parlat de la polèmica d’aquesta darrera setmana on es va acusar l’equip de no dur-se bé. Oliván ha respost: «S’han dit coses com que no ens duim bé quan va sortir aquesta notícia ens vàrem descollonar perquè és fals. Ens duim de puta mare».

Nadal s’estrenarà contra Marcos Giron a l’Obert d’Austràlia

Rafel Nadal s’enfrontarà a l’estatunidenc Marcos Giron a la primera rona de l’Obert d’Austràlia, el primer ‘Grand Slam’ de la temporada que comença aquest dilluns a Melbourne.

Djokovic segueix pendent de saber si podrà jugar

El serbi Novak Djokovic continua pendent de saber si finalment podrà participar o no a l’Obert d’Austràlia que arranca aquest dilluns. En cas de poder competir, ho farà amb el seu compatriota Kecmanovic.

El Barça – Madrid de la Champions femenina ja és històric

El FC Barcelona ha anunciat que ja han retirat més de 35.600 entrades pel partit de quarts de final de la Lliga de Campions femenina, durant les primeres 24 hores que han estat disponibles.

L'Atlètic Balears instal·la una grada supletòria amb 1.000 seients més

L’atlètic Balears ha esgotat les entrades disponibles pel partit de Copa d’aquest cap de setmana amb el València. El 75 per cent de l’aforament de l’Estadi Balear ja està cobert (així com marquen les restriccions) i ja no es poden aconseguir entrades.

Cristiano Ronaldo: «No accept que la mentalitat del United sigui quedar per darrere els tres primers»

El jugador portuguès del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha assegurat que no accepta que la «mentalitat» del club anglès sigui «quedar per darrere dels tres primers» a la Premier League, a més, ha explicat que va fitxar perquè «estima» el club i «no per diners, ni res d’això».