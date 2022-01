Atorgats els premis 2021 als millors escaquistes de les Balears i altres notícies

Recentment, la Federació Balear d'Escacs ha atorgat els premis als millors escaquistes de les Illes balears. D'aquesta forma es reconeix els exitàs dels escaquistes i el seu treballa al llarg d'aquest difícil 2021.

Premi 'Peó' 2021 al millor jugador escolar d'Escacs a l'artanenc Pau Marín que al llarg de l'any 2021 ha aconseguit els campionats de Mallorca, Balears, el títol de campió d'Espanya sub 10è ràpides i el subcampionat sub 10 de tornejos clàssics i ha arrodonit l'any amb el campionat d'Espanya sub 10 de partides ràpides.

Premi 'Dama' a la millor jugadora de les Illes Balears que ha aconseguit la manacorina Cristina Sureda pels seus èxits com els Campionats absoluts de Mallorca i de Balears femenins, amb només 13 anys és la gran esperança dels escacs femení i ja l'any 2020 va aconseguir el campionat d'Espanya sub 12.

Premi 'Torre' s'atorga al millor escaquista de l'any que ha recaigut al jugador del Club Agora Megaescacs Salvador Castell que el 2021 va aconseguir el campionat de Mallorca Absolut Individual, el de per equips. A més el tercer lloc a les Balears Individual i el subcampionat de Balears per equips.

22 de gener comencen les competicions per equips a les Illes Balears.

Aquest any la gran novetat és la lliga Balear que estarà formada per 8 millors equips de les Illes Balears distribuïts en 5 de Mallorca (Agora Megaescacs, Mallorca Isolami, Son Dameto, sa Dragonera i la Balanguera), 2 Menorca (Centre de Cultura Es Castell i Centre Artístic de Ciutadella) i Puig d'en Valls d'Eivissa.

La lliga tindrà dues fases: a la primera es farà lliga a una volta i la segona fase es realitzarà amb dos grups, Grup A: els 4 primers classificats disputaran una lliga a una volta per dirimir el campió de Balears i, per tant, el representant al campionat d'Espanya per equips. Els altres quatre faran un matx entre ells i els dos perdedors s'enfrontaran als 2 millors de la categoria de preferent.

El ritme de joc serà de 90 minuts més 30 segons d'increment per jugada, establint-se una tolerància de 30 minuts. Aquesta lliga finalitzarà el 30 d'abril.

La sala de joc haurà de disposar de la superfície mínima requerida en la normativa sanitària de la Covid-19 de cada illa en el moment de disputar-se el matx. La sala haurà de comptar també amb ventilació adequada i hauran de complir les mesures COVID que marca la legislació vigent, entre elles l'obligatorietat del Certificat COVID.

També les altres categories que componen els campionats de Mallorca: Preferent, Primera, Segona i Tercera començaran les seves competicions el 22 de gener i finalitzaran el 26 de març.

Gran notícia: El Torneig de Candidats del 2022, es celebrarà a Madrid.

On sortirà l'escaquista que s'enfrontarà a l'actual campió del Món el noruec Magnus Carlsen el pròxim any 2023, es realitzarà entre el 16 de juny i 27 de juliol a Madrid.

Hi participaran 8 grans mestres, on ja hi ha 6 classificats, com el nou segon millor del món, segons la darrera llista de la FIDE, el jove de 18 anys Alireza Firouzja(França) el jugador desitjat com oponent per Carlsen; Fabiano Caruana (USA), Jan Krystof Duda (Polònia), Sergey Karjakin (Rússia), Ian Nepomniachtchi, l'actual subcampió del món (Rússia) i Teimour Radjabov (Azerbayan); els dos que falten sorgiran del Gran Premi de la FIDE de 2022, que se celebrarà entre febrer i abril d'aquest any, amb molt poques possibilitats que sigui un espanyol, ja que el 1r que trobem és el menorquí Paco Vallejo en el lloc 33è del món i ho tindrà molt complicat.

Sens dubte, una notícia que farà promocionar els escacs dins la població, i que podrà esser una nova oportunitat per popularitzar els escacs dins els clubs i les escoles a causa del gran seguiment que a escala mundial es realitzarà d'aquest esdeveniment comparable a un gran 'Slam' de tenis o a un Campionat del Món de futbol o el 'Tour' de França i que podrem seguir a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.