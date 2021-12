Es lliuren els Premis Esports IB 2021 durant la Gala de l’Esport de les Illes Balears

Aquest diumenge s'ha celebrat la Gala de l’Esport de les Illes Balears on s’han lliurat els Premis Esports IB 2021. A l’acte, que s’ha celebrat al Conservatori de Música de les Illes Balears hi han participat la Consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago i el director general d'Esports, Carles Gonyalons.

Els encarregats de lliurar els premis han estat una sorpresa per als guardonats. Entre d’altres, atletes olímpics i paraolímpics com Marcus Cooper, Mavi Garcia, Álex Sánchez Palomero o Brigitte Yagüe han lliurat guardons.

Els Premis 2021 per a cada una de les 12 categories han estat els següents:

'Posam valors a l’esport' Esports IB: Marc Tur Picó (atletisme).

Promesa masculina Esports IB: Joan Toni Moreno Bennàssar (2000) (piragüisme)

Promesa femenina Esports IB: Maria Perelló Mora (2005) i Marta Cardona Alcántara (2005) (vela)

Millor esportista femenina Esports IB: Gemma Triay Pons (pàdel)

Millor esportista masculí Esports IB: Marcus Cooper Walz (piragüisme)

Millor esportista d’esport adaptat masculí Esports IB: Joan Reinoso Figuerola (paraciclisme)

Millor esportista d’esport adaptat femení Esports IB: Maria Esther De León López (Parakarate)

Millor equip femení Esports IB: Club Xelska (gimnàstica)

Millor equip masculí Esports IB: U.D. Ibiza (futbol)

Millor tècnic Esports IB: Rafael Pol Cabanellas (futbol)

Millor tècnica Esports IB: Lorena Torres Ramos (bàsquet)

Premi honorífic Esports IB: Tita Llorens Bagur (natació)

I les mencions al mèrit esportiu són:

Mavi Garcia Cañellas (ciclisme)

Cata Corró Lorente (natació)

Miquel Jaume Roig (futbol sala)

Enric Mas Nicolau (ciclisme)

Virginia Torrecilla Reyes (futbol)

Joan Mir Mayrata (motociclisme)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago ha tancat l'acte remarcant que «en un any marcat per la Covid-19, l'esport ha demostrat estar a l'alçada. L'esport com tota la societat balear ha demostrat intel·ligència col·lectiva. Un any també marcat pels Jocs Olímpics i la gran participació i èxits dels representants balears. Cal tenir en compte que la meitat d'ells provenen del centre de tecnificació de les Illes Balears. Tots i totes les premiades sou exemple a seguir, referents i teniu una màgia que no heu de perdre. Aportau valor, entusiasme i emoció».

Cal recordar que a la Gala dels Premis Esports IB es premien els millors esportistes i equips de la temporada 2020/2021 i es valoren l’esforç i el talent dels esportistes i clubs de les Illes Balears.

Els premis els va aprovar per unanimitat un jurat presidit per la consellera Fina Santiago, i que comptà amb representació dels quatre consells insulars, de les federacions esportives individuals, de les federacions d'esports d'equips, del Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears, del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, de l'Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears i de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.