Nova victòria del Shamrock Rugby Club

Partit molt disputat al camp de Begues entre el nostre equip femení i les Cocodriles de Viladecans.

Ja al minut 3 les nostres varen rebre un assaig en contra, però vàrem respondre amb un gran assaig per part de la nostra obertura. Durant la primera part el partit va ser un anar i tornar de punts, fins a acabar 19-17.

Al principi de la segona part elles van sortir més despertes i varen fer tres assajos i dos cops de càstig en vint-i-cinc minuts per dues de les nostres i el marcador es va girar 29-40 quan només quedaven quinze minuts per acabar.

A partir d'aquí, les mallorquines varen començar a jugar més unides que mai i no varen aturar fins al darrer minut del partit quant encara perdien de dos punts, 38-40. Només les quedava una darrera jugada i varen aconseguir el que ningú ho pensava, el darrer assaig després d'una fantàstica jugada de tot l'equip del Shamrock. Al final, 45-40 per les mallorquines que varen sofrir molt més del que es pensava en un primer moment, però les lesions i els problemes de feina per poder viatjar cada cap de setmana va fer que l'equip dirigit per Javitxu arribàs a Begues amb moltes baixes, però amb molta il·lusió i unió com es va veure al camp de rugbi de Begues.