Els titulars esportius de la jornada en què Nadal decidí tornar a les pistes

Aquests són alguns dels titulars d'aquesta jornada esportiva.

Nadal torna a les pistes cinc mesos després

Rafel Nadal tornarà, després de cinc mesos d'inactivitat, a la competició. Ho farà com a cap de cartell de l'ATP 250 de Melbourne que se celebrarà entre el 4 i el 9 de gener, a les mateixes instal·lacions que l'Obert d'Austràlia.

Mor José Fluviá 'Pío' exfutbolista i entrenador

El món del futbol, i en especial el menorquí, plora la mort de José Fluvià 'Pío' que ens va deixar aquest passat 9 de desembre a punt de complir els 80 anys. El mític jugador i entrenador va ser un dels principals representants dels equips menorquins de Tercera Divisió.

Les Balears ja tenen el seu primer equip de ciclisme exclusivament femení

Aquesta setmana s'ha presentat Qromia, el nou conjunt dirigit pel tècnic Clumbiano Aguayo que començarà a competir en 2022. L'equip es centrarà en els calendaris locals i estatals i comptaran amb el suport de l'excampiona d'Espanya, María Mora, que fou una de les pioneres del ciclisme femení a les Illes.

L'Assemblea de LaLiga ratifica per majoria LaLiga Impulso

L'Assemblea General Extraordinària de LaLiga ha ratificat per 37 vots a favor, 4 en contra i una abstenció, el projecte de LaLiga Impulso, que finançarà amb prop de 2.000 milions el futbol professional.

FC Barcelona B – Atlètic Balears (Diumenge, 12 de desembre | 12.00 hores)

L'Atlètic Balears segueix segon a la classificació, i aquest cap de setmana visitarà l'Estadi Johan Cruyff per continuar sumant i apropar-se a l'actual líder de la taula, el filial del Villarreal.

UD Ibiza – Girona (Dissabte, 11 de desembre | 16.00 hores)

Tot i que l'equip eivissenc ha començat la temporada força bé, necessita sumar per seguir allunyant-se de les posicions de descens, i més a casa. Enguany el Girona és un equip vengut a menys i no tan potent com les darreres temporades.

Xota FS – Palma Futsal (Diumenge, 12 de desembre | 12.00 hores)

El Palma Futsal, després de la seva darrera derrota davant la seva afició i en contra del Betis, cercarà tornar a trobar-se amb la victòria davant un dels històrics del futbol sala estatal. L'equip de Toni Vadillo necessita sumar a contrarellotge si vol assolir l'objectiu de ser present a la Copa d'Espanya 2022.