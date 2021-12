Els EUA confirmen el boicot diplomàtic als Jocs Olímpics d'hivern de 2022 a Pequín

La Casa Blanca ha confirmat aquest dilluns el boicot diplomàtic als Jocs Olímpics d'hivern a Pequín en resposta a les violacions de Drets Humans comeses pel Govern xinès a Xinjiang, fet que implica que cap alt càrrec nord-americà anirà a la cita esportiva, cosa que no té precedents des del 1980.

La secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha indicat que l'Administració de Joe Biden està enviant un «missatge clar» que els abusos no poden quedar impunes. En roda de premsa, Psaki ha confirmat que la decisió s'ha pres «atès el genocidi i els crims contra la humanitat en curs» en la província de Xinjiang.

Encara que no enviï delegació diplomàtica, la Casa Blanca ha traslladat a l'equip olímpic nord-americà el seu «suport total», alhora que ha insistit que no està disposada a «contribuir a la fanfàrria del joc», informa CNN. Psaki ha afegit que el Govern dels EUA no considera que és «un pas correcte o just» aplicar un boicot complet als jocs, ja que suposaria penalitzar els atletes nord-americans.

Per part seva, el portaveu del Departament d'Estat, Ned Price, ha defensat la decisió en considerar que sense representació diplomàtica no s'enviarà el senyal que la competició representa una cosa «semblant a la normalitat» davant de les «atrocitats en curs, crims de lesa humanitat i el genocidi».

Si bé el portaveu ha assenyalat que el boicot és una decisió «que cada país ha de prendre», ha expressat que espera que altres governs «anunciïn la seva decisió els propers dies i setmanes».

Després de conèixer-se la notícia, el diari oficialista Global Times ha publicat un missatge al compte de Twitter assegurant que «per a ser honestos, els xinesos se senten alleujats en escoltar aquesta notícia, perquè mentre menys nord-americans venguin, menys virus s'introduiran» al país.