Un Jutjat de Sevilla absol Pablo Hasél dels delictes d'odi i injúries atribuïdes pel Betis

El Jutjat del Penal numero 9 de Sevilla ha absolt Pablo Hasél dels possibles delictes d'injúries amb publicitat, odi i coaccions pels que va ser jutjat. Hasél va publicar al seu compte de Twitter diversos comentaris en contra del Real Betis pel seu suport al futbolista Roman Zozulia, un ucraïnès suposadament vinculat a l'extrema dreta. El jutjat ha considerat les piulades com a un acte de llibertat d'expressió.

El cantant va entrar a presó el passat mes de febrer per complir una condemna de nou mesos per un delicte d'enaltiment del terrorisme, injúries i calumnies a la monarquia i a les forces i cossos de seguretat espanyols i difondre missatges atemptatoris a les xarxes socials.

En el judici celebrat a Sevilla, la Fiscalia va sol·licitar l'absolució de Hasél, mentre l'acusació particular exercida pel Real Betis va demanar dos anys i mig de presó i el pagament d'una multa de 5.400 euros per un delicte d'odi, 6.000 euros de multa per un delicte d'injúries amb publicitat i 1.200 euros de multa per un delicte de coaccions.

El Real Betis es va querellar contra l'acusat després de la publicació dels comentaris a Twitter relacionats amb la cessió al Rayo Vallecano del futbolista Zozulia, que pertanyia al Betis. Els jugadors de la primera plantilla del club i el cos tècnic donaren suport al jugador ucraïnès a través d'un comunicat.

La magistrada ha enumerat els comentaris publicats per l'acusat els dies 2 i 3 de febrer de 2017, com per exemple «a la plantilla del Betis que defensa al nazi, si no fos perquè també moririen pilots i hostesses, els desitjaria que el seu avió s'estavellés», o «escòria de jugadors del Betis, parlant de linxament contra el jugador nazi, linxament és el que fan els nazis».