Escacs i alzheimer!!!

Aquesta oportunitat de poder escriure setmanalment al Diari de Balears, m'ha obert la possibilitat de parlar d'un dels jocs o esports que darrerament estan de moda a tot el món, com són els escacs i que malgrat la gran difusió que ha tingut amb la sèrie 'Gambit de Dama', encara no arrelat el suficient dins la societat per ser un joc-esport que es practiqui amb regularitat i que la població ho conegui com una eina positiva i que es popularitzi com a instrument i activitat que pot millorar el benestar físic, psíquic i emocional de les persones.

Aquest primer article el vull dedicar als avantatges que té els escacs dins les persones majors i molt especialment com a eina lúdica d'ajuda i prevenció de l'alzheimer o almenys retardar la seva reproducció i, per tant, tenir una millor vida.

Diferents estudis han demostrat que jugar els escacs ajuda a prevenir la malaltia, activant la ment els ajuden a corregir el risc de desenvolupar ràpidament l'alzeheimer i últimament, ja és recomanat per metges la seva pràctica com un recurs preventiu i alhora pot exercir com antídot per a prevenir aquesta malaltia crònica degenerativa que afecta la memòria i al llenguatge. A través d'aquest esport-ciència podem treballar habilitats com la planificació, el càlcul, la presa de decisions i la concentració, la memòria, la igualtat entre homes i dones, sense cap classe de discriminació per edat i creences i tota mena d'habilitats socials.

Sens dubte, aquest joc combina l'esforç mental i físic tan necessari per a la rehabilitació neurològica així com per aconseguir la recuperació d'habilitats motòriques que es van perdent amb els anys.

La malaltia d'Alzheimer afecta a més de cinquanta milions de persones arran del món, més a dones que a homes. Els factors més coneguts que es relacionen amb ella són: L'estrès quotidià, l'obesitat, la falta de somni. I per això els especialistes en medicina recomanen jugar als escacs i a jocs de ment i fer una vida sana tant a escala alimentària com la necessitat de fer activitats físiques periòdicament i adequades a les edats corresponents. Així ho recomana el neuròleg Joe Verghese de l'Institut Albert Einstein de Nova York «una partida d'escacs i uns mots encreuats diaris, exercici físic i alimentació saludable».

Ara el què manca és que les institucions apostin pels escacs als centres de dia, a les associacions de la Tercera edat, als hospitals, als parcs públics, als casals de joves, escoles, universitats…, i introduir-los com eina d'innovació educativa i transversal (les Illes Balears tenen un projecte propi als centres educatius de primària i Secundària que coordina la Conselleria d'Educació i Formació Professional) i també com eina terapèutica de socialització i de benestar. Recordant que la inversió econòmica en material d'escacs és segurament de les més barates de tots els esports que es pot trobar en el mercat i que a més, té una llarga durada.

I alhora s'ha de seguir desenvolupant projectes d'investigació per conèixer millor aquesta malaltia i apostar decididament per dedicar uns pressuposts adients que engeguin noves línies d'actuació i que arribin a tota la ciutadania, pensem que és molt important i necessari estimular el cervell a qualsevol edat i així el deteriorament cognitiu serà inferior i l'arribada de l'alzheimer serà més lenta.

Vull finalitzar amb aquesta reflexió que exposa el catedràtic Dick Swabb emèrit de la Universitat d'Amsterdam: «El millor pel cervell és jugar als escacs».