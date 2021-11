El Shamrock Rugby Club posa en marxa un 'crowdfunding' per seguir competint

L'equip femení del Shamrock Rugby Club de Mallorca ha iniciat una campanya de 'crowdfunding' per aconseguir finançament per poder participar en la Lliga Catalana aquesta temporada.

Ja que a les Balears no hi ha suficients equips per crear una competició pròpia, les mallorquines s'han inscrit al campionat català, en el qual ja participaren el 2018 i el 2019.

A causa de la crisi de la Covid-19, els patrocinadors han minvat i el Govern només aporta el 50 per cent de les despeses. Per aquest motiu, les mateixes jugadores han impulsat una campanya per aconseguir finançar els desplaçaments d'avió i autocar de les 24 jugadores.

L'objectiu és arribar als 10.000 euros per poder cobrir els viatges de les 10 jornades de visitant, uns 1.200 euros per partit.

«És un cost que ni les jugadores ni el club poden assumir», han assegurat des del Shamrock.

Tercer partit en Segona Catalana.

Continua la primera volta de la segona categoria catalana en la qual el Shamrock s'enfrontarà a l'equip de Spartanes Granollers en el seu camp de la Font Verda el diumenge 28 de novembre a les 11.00 hores.