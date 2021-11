Neix EsportsdBalears, un espai d'informació i anàlisi en català dels esports de les Illes Balears i del món

Aquest divendres, 19 de novembre, es donarà el sus al nou espai dedicat a la informació i sobretot a l'anàlisi i opinió sobre esports en general i sobre l'actualitat esportiva de les Illes Balears en particular: EsportsdBalears.

Si bé és cert que hi ha, fins i tot, un excés d'informació esportiva, no és menys cert que falta una mirada centrada en les Illes Balears i, per tant, en llengua catalana, que aporti informació, però sobretot anàlisi i opinió de tot el que dona de si l'àmbit esportiu.

EsportsdBalears és l'aposta de dBalears i Ona Mediterrània per una informació, debat, opinió i anàlisi dels esports en clau illenca i en llengua catalana.