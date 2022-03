Joan Mir: «He vist una millora en la moto, tenim més velocitat màxima»

El pilot mallorquí de Moto GP Joan Mir (Suzuki) ha celebrat aquest dijous veure «una millora» en la seva moto per tenir «més velocitat màxima» i que existesqui «igualtat» dins de la graella de cara a l'inici de la temporada, perquè serà «molt bo per l'espectacle», en un començament d'any en el qual destaca per la «molta competitivitat entre fàbriques i pilots».

«He vist una millora en la moto, pareix que tenim més velocitat màxima i és important. L'hivern ha estat bo, he pogut entrenar i he pogut descansar, per carregar piles per les primeres carreres. Veurem el que es pot fer, tenc ganes de començar», ha comentat Mir en la roda de premsa prèvia al Gran Premi de Qatar que arranca la temporada de Moto GP.

Per altra banda, el pilot mallorquí, que va afirmar que arribaran als 370 quilòmetres per hora, ha assegurat que serà complicat «marcar la diferència si tot és més fàcil». «Tal vegada no sigui el millor. Serà molt bo per l'espectacle aquesta igualtat. En els tests pareix que sigui com un classificatori. Veim que hi ha molta competitivitat entre fàbriques i pilots, és extraordinari. Fa que la nostra vida sigu més difícil, però per aquest motiu som aquí. Ho gaudirem més des de dins i des de fora», ha apuntat.

Per acabar, Mir ha aplaudit l'arribada de Livio Suppo com a nou director de l'equip Suzuki Ecstar. «És una passa que duim esperant fa molt de temps, abans hi havia persones de l'equip que feien la seva feina, ara cada persona sap exactament el que ha de fer i Livio aportarà molt a l'equip. Ens ajudarà, és una persona molt clara i és el que necessitàvem», ha conclòs.