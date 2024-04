[VÍDEO] Tensió a Sevilla per l'enfrontament entre aficionats de l'Athletic i seguidors del Mallorca

El bulevard de l'Alameda de Hércules, en el centre històric de Sevilla, ha estat aquest dissabte horabaixa l'escenari d'un enfrontament entre seguidors del RCD Mallorca i aficionats radicals de l'Athletic Club, equips que aquesta nit disputaran la final de la Copa de futbol a l'estadi de la Cartuja.



Segons ha informat RTVE l'inici de la brega s'ha produït quan un grup d'aficionats de l'Athletic ha increpat un grup de seguidors del Mallorca. Ara bé, la televisió espanyola havia compartit un vídeo a les seves xarxes socials que al final ha esborrat.



Fonts de la Policia espanyola han informat que davant aquest incident, esdevingut precisament en un bulevard on se situa una comissaria d'aquest cos, els agents es van mobilitzar immediatament per a avortar la brega, traduïda en un intercanvi de bengales i mobiliari d'hostaleria entre seguidors de tots dos equips, i van dissoldre als grups protagonistes de l'incident.



Els agents van prendre la identificació de cinc d'aquestes persones, segons la Policia espanyola, que precisa que no hi ha hagut detencions, mentre el servei unificat d'emergències 112 ha informat que no consten assistències sanitàries per aquest altercat.

Unos 40-50 "aficionados" del Athletic de Bilbao han lanzado mesas, sillas y bengalas contra los aficionados del Mallorca. Había niños. Repugnante el comportamientos de muchos aficionados vascos hoy en Sevilla. pic.twitter.com/4QJDPF7sXQ — Borja Jiménez (@borjajimenezd) April 6, 2024