Milers d'aficionats del Mallorca es desplacen a Sevilla per a viure la final del Campionat de Copa

Sevilla s'ha tenyit de vermell amb l'arribada d'aficionats mallorquins i bascos de cara a la final de la Copa del Rei de futbol que se celebra aquest dissabte, a l'estadi de La Cartuja (22.00 hores), entre el RCD Mallorca i l'Athletic Club de Bilbao, que concentrarà a la capital andalusa a uns 100.000 seguidors de tots dos equips. Amb motiu d'aquesta trobada, s'ha preparat un dispositiu especial de seguretat, neteja i mobilitat.



Així mateix, s'han adequat dos amplis espais a l'illa de La Cartuja (denominats 'fan zone') per a gaudi dels aficionats en les hores prèvies al partit. En el cas de l'Athletic, els seus seguidors disposaran del 'Solar de las Banderas', pròxim al Centre Comercial Torre Sevilla. Per part seva, dels mallorquinistes podran gaudir de la trobada des del Parc del Alamillo, que obrirà a les 10.00 hores del dissabte i tancarà a les 20.30 hores d'aquest mateix dia.



Quant al dispositiu de seguretat, més de 1.600 agents de la Policia espanyola i de la Guàrdia Civil, al costat de 200 policies locals, componen el dispositiu dissenyat per la Subdelegació del Govern a Sevilla, en coordinació amb l'Ajuntament, per a vetllar per la seguretat abans, durant i després de la final de Copa.



Des d'aquest divendres, 132 agents de la Guàrdia Civil de diferents especialitats del Cos i 1.511 funcionaris de la Policia espanyola romandran en alerta «de manera escalonada» fins al diumenge a les 14.00 hores, amb el suport de prop de 700 auxiliars de seguretat privada.



Agents de la DGT controlen els principals accessos a la ciutat, sobretot des de l'A-4 i l'A-66, ja que des de tots dos clubs s'ha informat de l'arribada d'uns 250 autobusos (200 de l'Athletic i 50 del Mallorca) i de 2.700 vehicles, en la seva majoria bascos (2.000, dels quals 400 seran caravanes). A més, es realitzaran tasques de control a l'estació de tren de Santa Justa i l'aeroport. La Policia local efectuarà aquest dissabte diversos talls de trànsit.



En aquest sentit, l'aeroport atendrà més d'un centenar de vols xàrter entre aquest divendres i el diumenge 7 d'abril (54 arribades i 52 sortides), amb motiu de la final de la Copa del Rei. Aquesta operativa extra s'integra en la seva programació habitual, que canalitza una mitjana diària de 180 vols comercials.



El delegat del Govern espanyol a Andalusia, Pedro Fernández, s'ha mostrat confiat que aquest cap de setmana, en ocasió d'aquesta final de Copa, amb la presència de milers d'aficionats bilbaïns i mallorquins, la qual cosa ha motivat pràcticament un ple als hotels de la ciutat, «prevalgui el bon ambient» i siguin uns dies «de gaudi absolut», al mateix temps que ha agraït «l'extraordinari treball» de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.