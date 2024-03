Amy Peñalver, Senci Gordo, Alícia Carbonell i Pili Espadas respongueren les qüestions del públic al CEPA Son Canals

Dia 5 de març, tal com havíem anunciat a dBalears, tengué lloc la taula redona dedicada a dones vinculades al món del futbol. L’acte, inserit en el marc de les activitats relacionades amb el Dia Internacional de la Dona (avui dia 8 de març), va ser organitzat pel CEPA Son Canals de Palma i, com deim al titular, comptà amb la presència d’Amy Peñalver, àrbitra de Primera Divisió Femenina, Senci Gordo, tècnica esportiva dels programes socials de la Fundació Reial Mallorca, Alícia Carbonell, primera entrenadora d’equip masculí i Pili Espadas, entrenadora de futbol i seleccionadora balear de futbol platja.

En un ambient distès, tant pel que fa als assistents com a les protagonistes de l’acte, començà la lectura d’un manifest per part d’alumnes de 4t d’ESPA. Tot seguit es presentaren i començaren les preguntes que, no cal dir-ho, respongueren de manera sincera i desferen qualque confusió sobre allò que envolta el futbol femení. D’entre les preguntes que sorgiren al llarg de la vetlada, cal destacar-ne les següents: a Pili Espadas se li demanà quantes hores d’entrenament, al marge de l’horari escolar, dediquen les al·lotes fins que arriben a poder jugar al futbol professional; a Senci, se li va demanar si com a jugadora havia «patit» comentaris de l’estil «El futbol és per a nins», «Les dones juguen pitjor a futbol», «Què fa una dona jugant a futbol», «El futbol és cosa de mascles», etc. També se li demanà per les diferències salarials d’avui en dia i si arribarem a estar al mateix nivell qualque dia; a Amy Peñalver, com a àrbitra, se li demanà que explicàs si li havien fet comentaris masclistes, tant pel que fa als jugadors, al públic o als mateixos companys. Igualment, se li proposà que contàs les dificultats que havia trobat per arribar a arbitrar partits de primera divisió o les diferències entre partits masculins o femenins; a Alícia Carbonell, se li proposà que ens fes cinc cèntims sobre la seva experiència com a entrenadora d’un equip masculí. D’altra banda, entre aquelles persones que en seguiu la trajectòria, ja podeu imaginar que se li demanà com compaginava el tema de la maternitat i els entrenaments.

Hi hagué moltes més preguntes, les respostes de les quals serviren per mantenir l’atenció de tots els presents, aclarir dubtes i rebatre alguns mites. Cal agrair als responsables del CEPA Son Canals la idea de suggerir activitats com aquestes, les quals remouen consciències i, a més a més, donar-los l’enhorabona per aquesta capacitat organitzativa que aconseguí reunir un horabaixa totes aquestes dones d’empenta i de primer nivell.