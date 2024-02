Un Mallorca èpic assoleix la classificació per a la quarta final de Copa de la seva història

El Mallorca ha aconseguit el passatge per a la final del Campionat de Copa i, de retruc, per a la Súper Copa que es disputarà a Aràbia Saudita la temporada que ve.

El conjunt dirigit per Javier Aguirre ha eliminat la Reial Societat en el seu estadi en derrotar el conjunt basc per 4-5 en la tanda de penals, després d'un agònic empat 1-1 en els 90 minuts reglamentaris i que no es mogués el marcador durant la pròrroga.

A l'estadi Reale Arena, el porter eslovac Dominik Greif es va erigir en l'heroi dels visitants i Sergi Dader el va acompanyar en marcar el cinquè i definitiu penal.

Després de 21 anys, el conjunt mallorquí tornarà a ser una final de la Copa. Final que es disputarà el proper 6 d'abril a Sevilla amb un rival que sortirà de la semifinal que disputen Atlètic de Madrid i Athletic de Bilbao.

El Mallorca ha guanyat aquest dimecres per 4-5 a la tanda de penals a la Reial Societat, després del 1-1 del temps reglamentari i de la pròrroga. La Reial ha caigut per l'errada de Mikel Oyarzabal, mentre que

Sergi Darder ha anotat el penal decisiu per al conjunt mallorquí.

En el Reale Arena, i després de gairebé mitja hora de combat nul, una bona passada de Javi Galán ha provocat el primer tir a porta en botes de Arsen Zakharyan, però el porter Dominik Greif ha atrapat la rematada.

Gràcies a un servei de porta molt llarg, Cyle Larin ha passat de cap cap a Dani Rodríguez, que ha avançat metres a la frontal i ha passat la pilota a Abdón Prats, el seu xut ras ha sortir desviat. Just abans del descans la Reial Societat ha respost: ja que Take Kubo ha filtrat una passada cap a Martín Zubimendi i aquest ha centrat cap a l'àrea, on Antonio Raíllo ha comés penal.

El capità vermell ha tocat la pilota amb el braç esquerre estirat i l'àrbitre Jesús Gil Manzano ha decretat la pena màxima. Brais Méndez ha executat el llançament pel centre de la porteria i a un pam per sobre de la gespa, la qual cosa ha facilitat que Greif pogués rebutjar la pilota amb la cama.

Malgrat que Sheraldo Becker ha substituït André Silva en l'atac local per iniciar la segona part, ha estat el conjunt mallorquí el que s'ha avançat. Larin ha controlat a la banda esquerra, ha triangulat amb dos companys i la pilota ha arribat a Jaume Costa, que ha centrar a l'àrea de la Reial Societat buscant qualque rematador.

I al segon pal, a l'esquena de Javi Galán, ha emergit Gio González per rematar amb el cap amb potència i batre Álex Remiro amb la seva rematada creuada.

Larin ha estat a punt de fer el 0-2 en el minut 64 després d'una bona passada de Jaume Costa.

El conjunt donostiarra ha aconseguit l'empat en el minut 71, després d'una recuperació de Zubimendi a la línia de mig camp que ha iniciat una bona combinació dels locals que ha culminat Oyarzabal.

Cap dels dos conjunts han gaudit de cap ocasió clara. Es pot destacar la que en el minut 89, una relliscada de Hamari Traoré ha propiciat. Un contraatac entre Samu Costa i Dani Rodríguez que ha culminat Jaume Costa amb un tir per sobre del travesser.

A partir d'aquí, domini dels locals que s'ha perllongat durant tota la pròrroga, però que no s'ha traduït en gols.

Sense ocasions clares ha acabat el temps extra, així que el torn de penals ha decidit el vencedor.

Oyarzabal ha xutat el primer, però Greif li ha endevinat la intenció i ha desviat la pilota amb encert. A partir d'aquí, cap jugador més ha fallar i Darder ha marcat el cinquè per als vermells, fet i fet el definitiu: de tot un finalista.