El futbol europeu parla català i reconeix Aitana Bonmatí, Leo Messi, el Barça femení i el Manchester City masculí

El futbol europeu parla català. La majoria de les persones que han han estat guardonades duran la gala de la Pilota d'Or, organitzada per France Football, tenen relació amb Catalunya i la nostra llengua. Els principals reconeixements han estat per la futbolista del Barça, Aitana Bonmatí, l'exbarcelonista, Leo Messi, el FC Barcelona femení i el Manchester City masculí, entrenat i gestionat per catalans com Pep Guardiola o Ferran Soriano.

Aitana Bonmatí era la gran candidata a guanyar el premi de la Pilota d'Or i no hi ha hagut gir de guió. La revista France Football i els seus 50 electors han reconegut la migcampista de Sant Pere de Ribes com la millor futbolista del món.

En el discurs d'agraïment, la migcampista ha recordat en català els tres equips de la seva vida --CD Ribes, Cubelles i Barça-- i ha explicat una anècdota que defineix el caràcter reivindicatiu de la seva família. Unes paraules que han fet plorar Joan Laporta.

«M'agradaria agrair els tres clubs on he jugat: CD Ribes, CF Cubelles i, sobretot, al Barça, el meu club, encapçalat pel president, avui present aquí, president Joan Laporta.»

«Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú hi creia. Per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional. Qui m'havia de dir quan era una nena que podria jugar en un Camp Nou ple. Som un club referent mundial.»

«Gràcies família, amics i equip de treball, i a totes les persones que m'han acompanyat i ajudat en el camí. Però sobretot gràcies als meus pares, Rosa i Vicent: vosaltres vau lluitar per canviar la norma dels cognoms a Espanya i ho vau aconseguir. Jo porto aquesta lluita i resiliència a la sang i això és gràcies a vosaltres."

La jugadora ho ha guanyat tot. No hi ha debat. Amb el Barça va aixecar gairebé tots els títols, inclosa una segona Champions a Eindhoven. I, amb la selecció espanyola, s'ha proclamat campiona del món. Amb 25 anys Aitana és el far d'un conjunt que també ha tengut el seu reconeixement a París com el millor equip femení del món.