El Barça 'fitxa' els Rolling Stones per al partit contra el Reial Madrid del 28 d'octubre

El FC Barcelona i Spotify ho tornen a fer. La camiseta que lluirà el Barça amb motiu del partit contra el Reial Madrid del dia 28 d’octubre serà, una vegada més, una peça de roba icònica que atraurà mirades de tots els racons del planeta. El logo de la Llengua i els Llavis dels Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood) serà el que lluiran els futbolistes del Barça.

«Els Stones han posat la banda sonora a milions de vides de diverses generacions i tenen un currículum més que sobrat per ser candidats per aparèixer a la camiseta del Barça, però han estat escollits en aquest precís moment perquè el divendres 20 d’octubre treuen a la llum el seu nou disc, ‘Hackney Diamonds’, el primer amb cançons noves d’estudi des del 2005. Un retorn esperat i triomfal, devuit anys després del seu darrer treball», expliquen des del Club.

El logotip dels Stones, a més de veure’s a l'equipació amb motiu del Barça – Reial Madrid del 28 d’octubre a l’Estadi Lluís Companys, també estarà present al frontal de la camiseta de l’equip femení per al partit de la Lliga F que es jugarà davant del Sevilla el diumenge 5 de novembre a l’Estadi Johan Cruyff.

Els jugadors i els Rolling Stones ho llegeixen al diari

En un vídeo que es difon aquests dijous als canals socials del FC Barcelona i de Spotify els jugadors del primer equip reben aquesta notícia d’impacte per mitjà d’un diari que cau sobre Pedri en el camp d’entrenament, davant de les mirades de sorpresa de Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal. Un diari que, com es veu al vídeo, es reparteix per tot el món i arriba fins i tot a casa dels components de la banda, que llegeixen encuriosits la notícia mentre sona la cançó Start me up.

Amb motiu del Clàssic i per aprofundir en l’univers del rock, Spotify han creat també una nova 'Matchday Playlist' que inclou grans temes d’aquest gènere musical entre els quals no falten algunes de les obres mestres dels Rolling Stones.

Camisetes i marxandatge, a la venda el dia 23

Que els Stones apareguin a la camiseta del Barça entra dins de la categoria de coses que només passen un cop a la vida. Per tant, per immortalitzar-ho com l’ocasió mereix, el dilluns 23 es posaran a la venda dues edicions exclusives de la samarreta de partit que permetran tenir a casa el que ja es considera una autèntica peça de museu.

Per una banda la FC Barcelona x The Rolling Stones Limited Edition constarà d’una tirada de 1899 unitats en qualitat Match i, per l’altra, la FC Barcelona x The Rolling Stones Signed Limited Edition, que serà la més exclusiva, constarà de només 22 unitats de la camiseta, també en qualitat Match, i amb la signatura dels jugadors i les jugadores titulars dels dos partits, el Clàssic i l’enfrontament de la Lliga F. Aquestes peces es podran adquirir en modalitat de venda anticipada a través del web del Club.

A més de les equipacions de partit, l’afició tant del Barça com dels Stones podrà completar el seu armari amb una línia de marxandatge de roba especial amb els logotips dels Stones, de Spotify i del Barça que també sortirà a la venda el dia 23 i que comptarà, entre d’altres, amb una dessuadora, una gorra i una bufanda. Unes peces des d’aquest moment imprescindibles en l’outfit de qualsevol fan melòman.

Una edició especial blaugrana de ‘Hackney Diamonds’

El nou disc dels Stones, ‘Hackney Diamonds’, s’estrenarà també amb una edició especial en clau blaugrana. Des d’aquest divendres dia 20, al web dels Rolling Stones (www.rollingstones.com) es podrà comprar, en edició limitada, un pack que inclourà el vinil de l’àlbum, imprès amb l’escut del Barça i els llavis dels Stones, i una samarreta retro del Barça, inspirada en els models de principis dels 60 -època de la creació de la banda- amb l’escut del Club i el logo dels britànics.

Barça i Spotify: una aliança estratègica

L'intercanvi de logotip dels Rolling Stones és l'última activació de l'aliança entre Spotify i el FC Barcelona que uneix d’una manera única el món de la música i el del futbol. Aquesta activació és un exemple de com l'associació amb el Barça va més enllà d’una marca, ja que ofereix plataformes als artistes i al seu treball com no s'havia vist mai abans.

Declaració dels Rolling Stones

DE la seva banda, des de la banda de rock afirmen que «Som uns grandíssims fans del futbol i estam agraïts que Spotify hagi portat el nostre logo de la llengua i els llavis a la samarreta del FC Barcelona per celebrar la sortida del nou disc dels Stones, ‘Hackney Diamonds’. Animarem els jugadors que estaran al camp tant bé com els fans d’arreu del món que sintonitzaran amb aquest icònic partit».