Rayo Vallecano 2 - Mallorca 2: El Mallorca perd dos punts en el darrer alè

Molta presència de mallorquinistes.

Estadi de Vallecas: 13.400 espectadors.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Aridane (De Frutos, min 70), Lejeune, Espino (Falcao, min 80); Unai López (Valentín, min 60), Ciss; Isi, Kike (Trejo, min 60) Pérez, Álvaro; i Camello (RDT, nin 60)

Amonestacions:minut 42, Unai López. Minut 94 RDT.

Mallorca: Rajkovic; Gio, Valjent, Nastasic, Jaume Costa (Lato, min 11); Dani Rodríguez, Antonio Sánchez (Amath, min 63), Samú Costa, Darder (Morlane, min 85); Abdón (Mascarell, min 63) i Muriqi.

Amonestacions: minut 82, Darder. Minut 94, Gio. Minut 95, Amath. Minut, 98 Mascarell.

Àrbitre: Melero López.

VAR: Soto Grado.

Gols: Minut 3: Álvaro García. 1-0

Minut 45: Muniqi 1-1

Minut 58: Antonio Sánchez 1-2

Minut 101: Falcao de Penal 2-2

Crònica: Minut 4, no podia començar pitjor el partit pel Mallorca: canvi de joc curt que Álvaro pica de cap a Camello. Es deslliura de Nastasic, avança pel carril central, i obre cap al mateix Álvaro perquè defineixi davant Rajkovic 1-0. Domini del Rayo i arribam al minut 20 i el Mallorca encara no aparegut al partit. Fins el minut 31, un remat de Valjent per damunt la porteria, el més aprop d'una jugada de perill sense cap conseqüència. El Mallorca pareix que s'espavila i un centre d'en Lato que remata Muriqi de cap i bona parada del porter Dimitrievski del Rayo. Ho torna a provar al minut 38 Muriqi des de dins l'àrea i Dimitrievski atura en dos temps. Minut 39, falta sense motiu de Samu Costa. La llança el jugador del Rayo Unai López i la pilota s'estavella al travesser. Minut 45, gol de Muniqi a treta d'una falta per Dani Rodríguez, pentina Abdón i el pirata no perdona. 1-1. Arribant al minut 45 +6 de prolongació al final de la primera part.

Comença la segona part en domini del Mallorca,però és el Rayo qui ha tengut dues arribades perilloses a l'àrea del Mallorca. Minut 58 gol del Mallorca, passada de Mestre a Darder i entre línies, Antonio marca el segon del Mallorca: 1-2.

El Mallorca a la contra i el Rayo llançat van creant ocasions dins l l'àrea. El Mallorca amb els canvis s'ha tirat molt enrere amb el resultat a favor i patint de valent. Quant el partit moria un penal absurd de Gio i després de repetir dues vegades, Falcao marca el 2-2 final per al Rayo.