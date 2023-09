Mallorca 2 – FC Barcelona 2: Un punt amb aroma de victòria

Abans de començar el partit colles de dimonis i pirotècnia animaren l'ambient.

Estadi de Son Moix: 19.938 espectadors.

Mallorca: Rajkovic; Gio (Heyden, 84) Copete, Valjent, Nastasic, Maffeo (Jaume Costa, 34), Samu Costa, Antonio Sánchez (Darder, 60), Dani Rodríguez (Morlanes 84), Muriqi i Abdón (Larin 60).

Amonestacions: Dani Rodríguez (47). Nastasic (60). Aguirre (91).

FC Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Íñigo Martínez, Balde; Romeu (Fermín, 65) Gavi, Gündogan; Raphinha, João Félix (Yamal, 63) Ferran (Lewandowski, 57).

Àrbitre: Alejandro Muñiz Ruiz.

VAR: Prieto Iglesias.

Gols: 1-0 Muniqi. 1-1 Raphinha. 2-1 Abdon. 2-2 Fermín.

Amonestacions: Romeu (35).

Crònica: el partit ha començat amb domini del Barça, però amb una errada del porter que ha aprofitat el més viu del Mallorca , Vedat Muriqui i ha marcat l'1-0. Joc molt embullat i faltes al centre del camp. Al minut 27, una jugada dins l'àrea que per poc el jugador del Barça Ferran no ha arribat a rematar. En el minut 32, Maffeo, un dels millors jugadors del Mallorca, s'ha lesionat fent un carrera. Minut 38, el jugador del Barça Ferran ha tengut un mà a mà amb Rajkovic i com sempre, el porter ha salvat l'empat. Al minut 41, el millor jugador del Barça al partit Raphinha amb un xut des de fora de l'àrea marca l'1-1. Al minut 44, el davanter brasiler ha tornat a tenir el segon gol del Barça. El Barça ha espitjat molt i al minut 46, João Félix a punt de marcar en Rajkovic, ha salvat. I quan la parròquia Mallorquinista firmava l'empat al descans, al minut 48, el dimoni d'Artà Abdón ha aconseguit el 2-1.

La segona part ha començat amb el mateix guió. Un Mallorca ben col·locat i pressionant el Barça que ho intenta, però sense conseqüències. I quan ningú s'ho esperava al minut 54, João Félix, ha pegat un cacau a la fusta de la porteria defensada per Rajkovic. Els dos equips han mogut les banquetes i s'ha notat. En el minut 65, l'àrbitre ha assenyalat penal a favor del Barça i després de consultar el VAR l'ha anul·lat. Minut 76, Yamal va servir cap a Raphinha a dins l'àrea i aquest la va posar per a Fermin després de deixar-la passar Lewandowski. Arribava el 2-2. Minuts de tu a tu, on els espectadors agraïen l'espectacle i la intensitat. Larin, a punt de marcar, però el Porter del Barça la va aturar. Arribaren els minuts de descompte. Podia passar de tot, però el marcador la no s'ha mogut. Amb les ganes mostrades pels jugadors del Mallorca ha de competir. Un punt per créixer. El Barça no s'ha trobat a gust durant tot el partit amb el plantejament i ganes de l'equip Mallorquinista.