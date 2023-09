Girona 5 - Mallorca 3: La dignitat i els gols d'Abdon no basten per jugar a Primera Divisió

El partit va acabar a la primera part. El Mallorca necessita mà de metge urgent.

Estadi: Montilivi. 11.511 espectadors

Girona: Gazzaniga; Yan Couto, David López, Eric García (Juande, 65), Blind; Yangel Herrera (PabloTorre, 74), Aleix García; Tsygankov (Portu, 61), Iván Martín, Sávio (Valery, 74) i Dovbyk (Stuani, 61).

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Nastasic, Van der Heyden (Amath, 46), Jaume Costa (Lato, 64); Samú Costa (Abdón, 77), Manu Morlanes (Larin, 64), Dani Rodríguez, Sergi Darder i Muriqi (Sánchez, 77).

Àrbitre: González Fuentes.

VAR: Del Cerro Grande.

Targetes grogues: del Girona, Ivan Martín. Del Mallorca, Samu, Dani Rodríguez i Nastasic.

Crònica: Comença el partit: 2 corners seguits del Mallorca i penal molt clar. Marca Muriqi el 0-1. Fins el minut 16 no arribat la primera ocasió de gol del Girona. Al minut 18, Rajkovic treu una pilota perillosa dins l'àrea petita. A la tercera ocasió ha arribat l'empat del conjunt gironí: David López, d'un xut de dins l'àrea gran. 1-1. Al minut 32 penal concedit pel VAR i el GIRONA marca el 2-1, ha transformat Tsygankov. Minut 38, domini total del Girona i golàs d'Ivan Martín després d'una fantasia de Savinho. 3-1. El Girona era un cap de fibló i al minut 41 arriba el 4-1, en un xut creuat de Yangel. I així ha acabat la primera part: repassada del Girona.

La segona meitat s'ha desenvolupat amb el mateix guió. Minut 56, jugada en conjunt de l'equip local i golàs de Sávinho 5-1.

En els minuts dels fems, al 88, Abdón ha marcat el segon del Mallorca 5-2. I quan el partit era a les acaballes, Abdón ha marcat el tercer per el Mallorca 5-3. Final d'un partit per a no recordar.