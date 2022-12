Ha mort Pelé, 'O Rei' del futbol mundial

L'exfutbolista brasiler Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', considerat un dels millors de la història d'aquest esport, ha mort aquest dijous als 82 anys després de patir problemes de salut des de finals de novembre, segons varen confirmar O Globo i Folha de Sao Paulo.

L'exdavanter, tricampió del món amb la 'Canarinha', portava ingressat a l'Hospital Albert Einstein de la ciutat de Sao Paulo des del passat 29 de novembre i el seu estat de salut va anar empitjorant amb el pas dels dies, malgrat que tant ell com la seva família varen intentar enviar missatges tranquil·litzadors.

'O Rei', com era conegut, va haver de passar pel quiròfan l'octubre de 2021 perquè li extirpassin un tumor en el còlon i des de llavors havia hagut de visitar de manera regular als seus metges per a rebre quimioteràpia i tenir més d'un ingrés en vigilància intensiva. A més, a principis de 2022 es va informar que patia de metàstasi.

Pelé va ingressar a la fi de novembre i va ser la seva filla Kely do Nascimento la que va desmentir les primeres notícies que havia estat traslladat a cures pal·liatives del centre. El propi exjugador, en el seu perfil oficial d'Instagram, també va assegurar que la seva presència a l'Albert Einstein era la seva «visita mensual».

Finalment, Pelé no va poder superar aquesta delicada situació i ha mort aquest dijous deixant orfe el futbol d'un dels seus majors mites i llegendes, únic futbolista en la història que pot presumir de ser campió en tres Copes del Món.

Tres vegades campió del món

El davanter va aparèixer fulgurant en el panorama mundial molt jove, en 1957, any del seu debut amb la 'Seleçao' amb tot just 16 anys. Un any després, va ser clau per dur Brasil al seu primer títol mundial a Suècia, anotant sis gols, dos d'ells en la final davant els amfitrions (5-2).

Quatre anys després, 'O Rei' es va tornar a coronar campió del món a Xile, encara que llavors a penes va poder jugar per lesió, mateixa situació que va viure quatre anys després en la cita que va acollir Anglaterra i on la 'Canarinha' no va passar la fase de grups. El 1970, a Mèxic, va arribar la seva revenja i va ser un dels líders d'una de les seleccions brasileres més reconegudes amb Rivelino, Jairzinho o Tostao i que es va coronar tricampiona del món en batre Itàlia per 4-1, amb gol d''O Rei'.

Pelé va signar 77 gols en 92 partits amb la seva selecció, i és encara el màxim golejador encara que igualat per Neymar Jr en el recent Mundial de Qatar, mentre que a nivell de clubs, el davanter va jugar pràcticament tota la seva carrera en el Santos del seu país, on va estar de 1956 a 1974, anotant un rècord de 643 gols en 659 partits i sent campió dues vegades de la Copa Libertadores i la Copa Intercontinental (1962 i 1963), a més de sis títols de lliga.

El brasiler va acabar la seva carrera jugant tres temporades al Nova York Cosmos estatunidenc fins a la seva retirada el 1977 i, segons proclamava ell mateix i encara que no hi ha oficialitat, va arribar a marcar 1.283 gols en la seva carrera, encara que la xifra seria sensiblement menor, amb 643 amb el Santos.

Pelé és considerat com un dels millors jugadors de la història del futbol, un tron en el qual va rivalitzar àrduament i, en moltes ocasions, de manera dialèctica, amb l'argentí Diego Armando Maradona, amb el qual finalment va aconseguir suavitzar la seva relació, que es va transformar en una admiració mútua fins a la defunció el 2020 del 'Pelussa'.