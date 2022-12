L'Estadi Balear i Son Malferit ja són 'Espais Lliures de Fum'

L'Estadi Balear i Son Malferit són espais en els quals ja es pot respirar lliurement sense fum de tabac al voltant, una iniciativa que s'emmarca en el conveni de col·laboració entre l'Associació Contra el Càncer i el Club Esportiu Atlètic Balears, dins del projecte de prevenció 'Espais Sense Fum' que ha posat en marxa l'entitat de referència en la lluita en contra del càncer.

La finalitat de la campanya és contribuir a la reducció dels efectes del tabaquisme mitjançant la promoció conjunta dels canvis normatius necessaris per a la prohibició de fumar en espais públics o privats exteriors. Per això, tècnics i agents responsables del conjunt de Palma rebran formació i comptaran amb el suport de psicòlegs de l'Associació per ajudar en la difusió dels missatges de deshabituació tabàquica i participaran en la campanya de comunicació.