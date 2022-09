Sarver és una vergonya

Arreu passen coses estranyes. La investigació de l'NBA ha suspès per un any Robert Sarver i l'ha multat amb 10 milions de dòlars. L'informe explica que Sarver va mantenir conductes injustes cap a les treballadores i que va fer comentaris relacionats amb el sexe en el lloc de feina. Ah, i també assegura que va dir expressions inapropiades sobre l'aspecte físic d'algunes empleades i altres dones. Sembla que Sarver va tenir també un tracte degradant i una conducta física impròpia cap alguns treballadors masculins. L'NBA explica també que la mala conducta de Sarver no va estar provocada per una animositat racial o de gènere. Idò, per què va tenir comportaments tan grollers el propietari dels Suns i el Mallorca? És un misteri.

És una vergonya que Sarver sigui el màxim accionista del Reial Mallorca. Tenc vergonya aliena. I em molesta profundament que el propietari del nostre Mallorca hagi tengut un comportament que, com a mínim, sembla racista i misogin. Que no torni per aquí! I que vengui el Mallorca el més aviat possible! A qui vulgui! Els mallorquinistes no es mereixen un propietari així, tot i que la història ens ha ensenyat que el club ha sobreviscut a grans pocavergonyes.

Supòs que el CEO Alfonso Díaz només podia dir el que va dir. És a dir, que la decisió de l'NBA no afectarà la gestió del Mallorca. Sempre he pensat que el silenci està infravalorat i que Díaz hauria d'haver optat per no dir res. Entenc que ni una sola institució pública es plantejarà ara la possibilitat d'ajudar econòmicament una Societat Anònima Esportiva en mans de Sarver. Veurem...