Sansó presenta el seu equip i les seves intencions en el futbol balear

Pep Sansó s'ha estrenat aquest dimarts davant els mitjans de comunicació com a nou president de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). El nou president ha comentat quins són els seus plans de futur i què espera fer fins a les pròximes eleccions, a les quals es pretén tornar a presentar. «Podrem ser capaços de mantenir l'herència rebuda i intentar que confiïn en nosaltres en les eleccions de 2024», deixava clar el nou cap de la Federació. També ha donat a conèixer quines han estat les darreres incorporacions al seu equip de feina i quines funcions tendrà cada un.

Sansó ha destacat que la seva gestió serà continuista amb la feina feta per Miquel Bestard i ha assegurat que «és la primera vegada en la meva vida que no competiré perquè la guerra amb l'anterior president ja l'he perduda», a més, ha afegit que «en Miquel ha ensenyat un estil de ser president». «En cap moment volem trepitjar paraules com canvi o ruptura, volem millorar i perfeccionar», comentava el nou president.

El màxim dirigent del futbol balear també ha reforçat la idea d'adaptar-se a la realitat de la Federació de les Balears que ha de gestionar el futbol, el futbol femení, el futbol sala i el futbol platja a quatre illes diferents. Sansó remarca també la importància d'ajudar als clubs, «que són els que organitzen les nostres competicions amb més de 750 partits per setmana i 30.000 llicències». «Els clubs són els que organitzen la nostra capacitat de moure gent. La nostra prioritat és fer feina amb els clubs», assegurava Sansó i remarcava que «hem de fer coses amb ells i coses per ells».

Sansó també ha parlat que una de les prioritats del seu equip és crear, juntament amb els clubs, un nou model de competició que s'ajusti a les seves necessitats. El directiu també ha afirmat que el seu equip ja ha fet dues propostes per ajudar als equips: crear una oficina d'atenció als clubs i crear una bossa d'entrenadors. Sansó ha explicat que «l'oficina serà per ajudar als clubs en subvencions, tràmits, crear estatus, eleccions... Tot el que sigui de l'àmbit administratiu i de subvenció», per altra banda, la bossa d'entrenadors serà per donar-los a conèixer, ja que segons Sansó, "moltes vegades els equips no coneixen els entrenadors disponibles".

Per altra banda, Sansó també ha remarcat la importància de reforçar «la marca FFIB» que assegura que es troba en «el millor moment de la seva història». I per aquest motiu ha incorporat al seu equip de feina a Amadeo Spadaro, Joan Pocoví, Jordi Horrach, que passarà a ser el secretari general, i José Tirado, que serà el responsable de relacions institucionals.

La prioritat en el Futbol Femení: augmentar les llicències

Sansó ha explicat que el futbol femení a les Balears és un cas inusual, ja que té moltes jugadores a l'elit pel nombre de llicències que hi ha i ha assegurat que l'objectiu prioritari de la Federació en aquest sector és augmentar el nombre de jugadores. Sansó ha reconegut que l'actual moment és bo gràcies a clubs especialitzats en el futbol femení, com per exemple el Collerense, el Son Sardina o l'Atlètic Balears. «Ens hem de centrar en la base, no en el camí», reiterava Sansó.

El nou president també ha reconegut que vol dur un partit de la selecció balear femenina a Menorca i a Eivissa, però també assegura que ara mateix, la Federació no té capacitat per dur un partit de la selecció femenina absoluta, assegurant també que tot i la bona voluntat de la Federació espanyola de futbol, fins i tot a Son Moix és complicat dur un partit d'aquestes característiques.