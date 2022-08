Posen en marxa una campanya per a penjar una pancarta gegant amb el lema 'Mantinc el català' en un Barça-Madrid al Camp Nou

L'organització Mantinc el català, preocupats pel poc ús social de la llengua arreu dels Països Catalans, preparen una acció per al partit Barça-Madrid al Camp Nou, que tendrà lloc el març de 2023.

Els activistes per la llengua volen penjar una pancarta gegant amb el lema 'Mantinc el català' a l'estadi del FC Barcelona quan jugui contra el Reial Madrid CF per a animar els catalanoparlants a mantenir el català a les converses amb persones no catalanoparlants, sempre que aquestes entenguin el català. «D'aquesta manera reforcem l'ús social del català i la fem una llengua útil i necessària», remarquen.

Per a poder dur a terme l'acció, els cal aconseguir l'objectiu de 5.000€, abans de finals d'octubre, que s'han proposat assolir mitjançant micromecenatge a la plataforma Tot Suma.