El Grupo Orlegi, l'Sporting de Gijón, Sarver i el Mallorca

El grup mexicà Orlegi ha comprat l'Sporting de Gijón a la família Fernández. Ha adquirit el 73% de les accions per un preu aproximat de 43 milions d'euros. Quan em vaig assabentar de la notícia vaig pensar que l'afició de l'Sporting no s'ho mereixia, que els nous propietaris, que també tenen els clubs mexicans Atlas y Santos, només volen fer un negociet més i que la sempre fidel afició asturiana no n'estaria gaire satisfeta.

I vaig pensar amb el Reial Mallorca i la compra de Robert Sarver. Sempre he estat crític amb la gestió del nord-americà, tot i que és just reconèixer també els encerts. El Mallorca, per exemple, ha aconseguir sortir del concurs de creditors i avui és una Societat Anònima Esportiva ben sanejada des del punt de vista econòmic. I, a més a més, juga a Primera. I ara està remodelant l'estadi. I també millorarà de forma substancial la ciutat esportiva de Son Bibiloni.

Em deman si l'afició de l'Sporting estaria satisfeta si el grup Orlegi aconseguís les fites que ha assolit Sarver al Mallorca. Crec que sí, que estarien molt contents i orgullosos. És just reconèixer-ho.