El Mallorca i Vox

Entenc que el Mallorca ha de ser dels mallorquins. I sempre he dit que de quants més, millor. Tot i que és una Societat Anònima Esportiva és evident que el Reial Mallorca representa a molts mallorquins. Compren que l'entitat hagi de ser transversal en moltes qüestions. Ara bé, el Mallorca hauria de ser un exemple en la defensa de valors universals com ara la llengua, la democràcia o la llibertat.

Dies enrere, el FC Barcelona firmà un acord amb Òmnium Cultural i vaig pensar aleshores que avui és impensable pensar que el Mallorca faci un conveni amb l'Obra Cultural Balear. El màxim accionista del Reial Mallorca és nord-americà, el president Andy Kohlbert, tot i que té casa a Palma, és per l'illa menys del desitjable i el màxims executius de l'entitat no són d'aquesta terra. Així, clar, és difícil que el Mallorca s'identifiqui amb aquesta terra.

Dijous passat, es va donar el 'sus' a les obres de remodelació de Son Moix. I acudiren les principals autoritats d'aquesta terra, tot i que no hi eren ni el propietari ni el president del Mallorca. Ah, i també hi va anar, entre altres polítics, Jorge Campos. Tot educació, agraí la convidada el Reial Mallorca de forma pública per twitter. El Mallorca encara no sap que la seva transversalitat no pot arribar als polítics que ataquen la nostra cultura i la nostra llengua. El Mallorca hauria de saber que no pot convidar als que ofenen la memòria de l'admirat Pare Massot.

Ningú no té una mica de seny al Mallorca?

Déu meuet!