Beatriz Álvarez pot ser la primera presidenta de la Lliga Professional Femenina de futbol

Beatriz Álvarez Mesa, l'actual Directora General d'Esports d'Astúries i expresidenta de l'Oviedo Moderno, podria ser la primera presidenta de la Lliga Professional Femenina de futbol després d'anunciar aquest dimarts que es presenta com candidata.

Álvarez podria l'única candidata oficial si aconsegueix el suport de 12 dels 16 clubs de la Primera Iberdrola. Ara mateix és la quarta precandidata, encara que les precandidates necessiten rebre l'aval d'almenys quatre clubs per ser-ho, per tant, l'asturiana només podria arribar a tenir un rival si es confirma el suport d'aquests 12 equips, la majoria d'ells integrats en l'Associació de Clubs de Futbol Femení (ACFF), on no hi ha entitats històriques com per exemple el Barça, el Reial Madrid o l'Athletic Club. Els clubs només poden donar suport a una candidata.

Les altres dues precandidates confirmades són Maria Teixidor i Ainhoa Tirapu, a les quals segons ha informat Mundo Deportivo es podria sumar Marta Plana, encara que, de moment, no és oficial. Si s'obtenen els quatre avals, només quedaria aconseguir el suport de nou equips per convertir-se en la primera presidenta de la Lliga Professional Femenina.

Álvarez fou futbolista i entrenadora, a més de presidenta de l'Oviedo Moderno, actualment integrat en el Real Oviedo, entre 2009 i 2018, acreditant amb això una àmplia experiència en el futbol femení. A més de l'experiència en el món del futbol, també destaca el seu paper polític, ja que va entrar en el Govern asturià en la darrera legislatura, juntament amb la presidència del socialista Adrián Barbón.