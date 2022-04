El Barça Femení tornarà al Camp Nou el 22 d'abril

El FC Barcelona Femení tornarà a jugar un partit en el Camp Nou el 22 d'abril (18.45 hores) en l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions davant el Wolfsburgo, que serà la segona eliminatòria consecutiva en el feu blaugrana després de la del 30 de març contra el Real Madrid, en el qual es va batre el rècord mundial d'espectadors, amb 91.553, en un partit de futbol femení.

«El club vol continuar celebrant èxits del futbol femení, obrint de nou les portes del Camp Nou i donar l'oportunitat al col·lectiu de culés de formar part de la història amb l'objectiu que puguin estar a prop de l'equip en un moment clau per aconseguir passar a la final de la Champinos femenina de Turín del pròxim 21 de maig», han explicat des del club.

Les jugadores del Barça tendran l'oportunitat de tornar a fer història en un partit essencial per les seves aspiracions de revalidar el títol de campiones d'Europa. Ara, les futbolistes de Jonatan Giráldez s'hauran d'enfrontar al conjunt alemany, que va eliminar l'Arsenal.

A partir d'aquest dilluns, el club posarà a la venda les entrades pel partit amb què socis i aficionats podran tornar a fer vibrar l'estadi i mostrar el seu suport a l'equip. A més, com ja va passar en els quarts de final, els socis disposaran de 24 hores d'exclusivitat per adquirir les entrades, i a la mateixa hora del dimarts 5 d'abril, s'obrirà la venda de localitats al públic en general.

Per aquest partit, l'entitat mantendrà la mateixa política amb les entrades que fomentà la massiva presència de públic en l'anterior eliminatòria. Així, cada soci podrà adquirir un màxim de quatre entrades gratuïtes per carnet per poder ser en el Camp Nou.

El FC Barcelona va sol·licitar a la UEFA canviar el dia del partit, que s'anava a disputar el 23 d'abril, el Dia de Sant Jordi, a causa del condicionament del recinte i la gespa, ja que l'equip masculí jugarà el diumenge 24 el seu partit de lliga davant el Rayo Vallecano.

D'aquesta manera, el Barça tendrà l'oportunitat de continuar fent història en menys d'un mes i pot tornar a omplir totes les localitats del Camp Nou. La tornada de l'eliminatòria es jugarà a Wolfsburgo el dia 30 a les 18.00 hores.