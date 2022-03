L'Estadi Balear s'omplirà per a rebre l'Andorra de Gerard Piqué

L'Atlètic Balears rebrà aquest cap de setmana a l'Andorra, el tercer classificat i un rival directe per les aspiracions de l'equip. A més, els mallorquins són en un punt clau de la temporada, en el qual necessiten guanyar per reenganxar-se a les posicions punteres i tornar a la lluita pel playoff.

Per tal de donar suport als jugadors, l'equip va promocionar el partit com una autèntica final i ja s'han repartit més de 800 invitacions per tal d'omplir la grada i que l'afició ajudi a la plantilla a poder guanyar, tal com ja feren a la Copa. Aquests 800, juntament amb els socis, ompliran la grada de l'Estadi Balear.

Cal recordar que després de la derrota del cap de setmana passat en el camp de l'Albacete, els blanc-i-blaus caigueren per primera vegada fora de les posicions de playoff.

Aquest diumenge (12.00 hores) l'equip s'haurà d'enfrontar a un dels millors equips de la categoria, clar aspirant a l'ascens directe, només és a dos punts per darrere el líder, l'Albacete, i té un dels projectes més il·lusionants de la categoria. L'equip presidit per Gerard Piqué promet no posar-ho fàcil als mallorquins.