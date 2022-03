Eloy Jiménez: «Hem de ser dominadors, arriscar més»

L'Atlètic Balears ha presentat el seu nou entrenador, Eloy Jiménez. El tècnic d'Hellín ja ha dirigit l'entrenament tres vegades i ha comparegut, juntament amb Patrick Messow, davant els mitjans.

Jiménez ha assegurat que s'ha trobat un vestuari «dolgut» després que Xavi Calm fos acomiadat, però també ha reconegut que «l'acceptació ha estat bona» i veu una plantilla «connectada i amb ganes de fer grans coses». «Quan un arriba a un club on hi havia un entrenador que era bona persona, es troba un vestuari dolgut, però nosaltres també som bones persones», afirmava el nou entrenador de l'ATB.

També ha comentat que hi ha una gran plantilla i que ho va demostrar a lliga i a Copa. «Hi ha una plantilla equilibrada, versàtil i amb jugadors diferencials, una plantilla amb molts recursos, per això he decidit venir».

Jiménez també ha assegurat que «hem de ser dominadors, arriscar més, aquesta és la idea principal. Hi ha jugadors tocats que esperam recuperar. No tenc cap dubte que serà un bon repte», i ha afegit que «l'objectiu és clar, primer el diumenge guanyar, a partir d'aquí el següent rival. Tots tenim el mateix repte, hi ha equips amb potencial com Andorra, Albacete o Castelló, que volen el mateix. Em centr en el dia a dia i no pens més enllà, només el present».

Per acabar, també ha comentat què espera del seu equip. «Vull que siguem un equip equilibrat, quan haguem de defensar ho farem, intensos i amb pilota amb personalitat perquè hi ha jugadors importants en la categoria que han de treure la seva millor versió, han de confiar en les seves possibilitats».

Per altra banda, Patrick Messow ha agraït la seva feina a Xavi Calm i ha explicat que després dels darrers resultats han pres la decisió de fer un canvi.

«Hem de mirar el millor pel club, que està per damunt de tot i hem hagut de prendre aquesta decisió. Volem canviar la dinàmica, hem pensat que l'equip necessita un canvi, volem un canvi d'aires, de comunicació, de manera de treballar, veure l'equip i els rivals... no canviarem els jugadors. Només teníem aquesta opció i no era fàcil», comentava el director esportiu, però també ha assegurat que «si un entrenador com Eloy està disponible tot és més fàcil i estam convençuts que ens donarà resultats».