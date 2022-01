27 anys de la potada més simbòlica

Aquest dimarts, 25 de gener, es compleixen 27 anys de la potada més popular del món del futbol.

El 25 de gener de 1995 el Manchester United s'enfrontava al Crystal Palace en el Selhurst Park en un partit de la Premier League. Eric Cantona, l'estrella dels 'Red Devils' va perdre la paciència. El jugador va ser expulsat amb vermella directe per una entrada a un jugador rival, Richard Shaw, encara que la potada que passaria a la història no va ser aquella. Quan el francès abandonava el terreny de joc, el davanter va pegar una potada voladora a un aficionat.

Segons ha explicat en incomptables ocasions el mateix Cantona, l'aficionat li va cridar «Parteix a França, fill de puta francès», mentre li feia la salutació feixista a la cara.

Anys després, Cantona va reconèixer que «Trepitjar un feixista no s'assaboreix cada dia, me'n penedesc que no haver-li pegat més fort».

Cantona, tan polèmic avui en dia com en els temps de jugador, va tornar a ser notícia aquest mateix mes per assegurar que no seguirà el Mundial de Qatar 2022. «No veuré el Mundial de Qatar. Ha mort gent construint els estadis. No és un país de futbol», afirmava l'astre francès.