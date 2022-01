El Mallorca jugarà a Vallecas els quarts de la Copa

El Reial Mallorca s'enfrontarà al Rayo Vallecano en els quarts de final de la Copa Segons ha determinat el sorteig celebrat aquest divendres a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid).

Com són equips de la mateixa categoria, el duel es jugarà en el camp de l'equip la bolla del qual ha sortit primer en el sorteig. Per tant, els mallorquins hauran de viatjar a Madrid per intentar vèncer al Rayo en a l'Estadio de Vallecas.

Les eliminatòries es disputaran l'1, 2 i 3 de febrer i seran les darreres que siguin a partit únic abans de les semifinals.

La resta de partits seran:

Athletic Club - Real Madrid

Real Sociedad - Real Betis

València CF - Cádiz CF

Rayo Vallecano - RCD Mallorca