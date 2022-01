[VÍDEO] Piqué contesta a Emery a les xarxes

Després de publicar una captura de pantalla a les xarxes socials amb la seva nòmina per desmentir a un reconegut periodista, Gerard Piqué torna a carregar, aquest cop, en contra de l'entrenador del Villarreal, Unai Emery.

El tècnic del submarí groc es va acordar del central del FC Barcelona aquest diumenge en una roda de premsa. Emery apuntà que la mà de Piqué a l'estadi de La Cerámica, si va ser clara i no la del seu jugador, Dani Parejo, que va anul·lar un gol en l'empat contra l'Atlético de Madrid. Alhora, l'entrenador també reclamà a Piqué que fos «sincer» i no engani a la gent.

«El de Piqué si va ser mà, i va ser penal, que no siularen aquí fa poc i perdérem el partit» i ha afegit que «el que va ser penal va ser el de Piqué i després va dient que no ho era, i protestant a Twitter per altres partits, ahir en el Madrid-València. El que hauria és ser sincer i no confondre la gent. Et ve això a la memòria perquè aquell penal sí que va ser calamitós i no es va siular des del VAR i després, a més ell, en lloc de callar-se, amollà el que amollà per enganar l'àrbitre», va afirmar.

Sobre això, el central català ha contestat a l'entrenador del Villarreal a través del seu compte de Twitter, «Parla una persona que 3 anys més tard continua queixant-se de l'àrbitre en el 6-1. Supereu ja, Unai», escrivia Piqué.

