Va ser diumenge passat quan s'enfrontaren el Reial Mallorca amb el FC Barcelona. El duel va estar protagonitzat abans de l'inici per les nombroses baixes del conjunt català. De fet, el tècnic Xavi Hernández digué a la roda de premsa prèvia al partit que el més just seria que el duel es suspengués. El Barça, com segur que ja sabeu, guanyà per la mínima gràcies al gol de Luuk de Jong i l'excepcional aturada de Ter Stegen en els temps de perllongació. Fou el partit dels retorns. I no tan sols pel retrobament de De Jong amb la titularitat i el gol o la reivindicació del porter alemany com un dels millors del món, després de ser qüestionat per les seves darreres actuacions.

Fou el partit dels retrobaments, especialment, perquè tornaren a casa Mateu Alemany i Samuel Eto'o. Alemany, que ho ha estat tot al Mallorca, des de gerent fins a conseller delegat, president i màxim accionista, tornà a Son Moix i repartí aferrades aquí i allà. Va estar ben a prop de fitxar pel Reial Madrid quan Antonio Asensio era el propietari del Mallorca, però acaba rebutjant l'oferta de Florentino Pérez per continuar en el seu estimat Mallorca. Avui, treballa pel Barça i és un dels professionals de màxima confiança del president Joan Laporta. Alemany deixà un bon grapat d'amics al Mallorca i té el reconeixement etern de l'afició. La seva feina fou excel·lent i l'entitat va viure des del punt de vista esportiu els millors anys de la seva història.

Samuel Eto'o també retornà a Son Moix, on s'inaugurà un mural gegantí amb el seu rostre. El camerunès, que havia dit que tornaria al Mallorca a finalitzar la seva carrera esportiva, no ho va fer mai, però l'afició no oblidarà mai al millor futbolista de la història del club.

Fou un dia emotiu, malgrat que només els barcelonistes sortiren contents de l'estadi. La derrota deixa l'equip de Luis García Plaza una mica més a prop del desastre. Vius!