La Copa torna a Mallorca

Aquesta setmana, coincidint amb la colcada dels Reis d'Orient, es disputen els setzens de final de la Copa del Rei i els equips mallorquins afronten la jornada amb optimisme i esperança per segur vius en la competició.

El Mallorca parteix com a preferit per passar l'eliminatòria i visitarà l'Estadi d'Ipurúa per intentar vèncer a l'Eibar. (Dimecres 5 de gener | 16.00 hores).

L'equip vermelló compta amb l'avantatge de jugar a una categoria superior que el seu rival i confia a poder seguir endavant en 'la competició del caos'.

Per altra banda, l'Atlètic Balears rebrà un altre Primera Divisió a l'Estadi Balear, el segon aquesta temporada, i els mallorquins continuen amb l'optimisme generat amb la contundent victòria davant el Getafe (5-0). Aquesta setmana tocarà rebre al Celta de Vigo amb la mateixa il·lusió que fa unes setmanes per intentar donar continuïtat al somni de la Copa (Dimecres 5 de gener | 20.00 hores).