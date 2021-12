El Suprem anul·la la multa de 2,1 milions d'euros imposada a Gerard Piqué

La multa de 2,1 milions d'euros imposada per Hisenda a Gerard Piqué en relació amb l'IRPF dels exercicis 2008, 2009 i 2010 ha estat anul·lada.

En una sentència, l'alt tribunal estima el recurs del futbolista contra l'ordre dictada per l'Audiència Nacional, que va confirmar la sanció imposada i que ara queda anul·lada.

Segons Hisenda, Piqué va voler simular la venda dels seus drets d'imatge per 3.000 euros a una de les empreses, Kerad Project 2006. Així hauria pagat l'impost de societats amb un tipus del 30 per cent en lloc del 45 per cent que li correspondria com a persona física.

El Tribunal Suprem dóna ara la raó al jugador blaugrana després que l'Audiència Nacional desestimés el seu recurs el juliol del 2019.