Joan Laporta va tenir una primera i exitosa etapa com a president del FC Barcelona. Foren els millors anys de la història del club, ja que de la mà de Pep Guardiola sumà un bon grapat de títols. Ara bé, durant la seva presidència hi hagué també un bon grapat de polèmiques, dimissions... Laporta es convertí en un home carismàtic que, fins i tot, fundà un partit polític i en un temps curt aconseguí representació al Parlament de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona.

Ara, afronta la seva primera temporada de la segona etapa a la presidència del Barça.

Res a comparar, ja que el seu mandat acaba de començar. Durant la campanya a les eleccions va sorprendre tothom en penjar una pancarta gegant a un edifici ben a prop del Santiago Bernabéu. Una imatge de Laporta sota un clar «Ganas de volver a veros» influïren a la campanya electoral.

En tot cas, hi ha un bon grapat de coses que no m'han agradat gens de l'inici de la gestió de Laporta. M'incomoda especialment el seguidisme que està fent el Barça respecte al Madrid. Ho dic, clar, ja ho podem imaginar, pensant amb el tema de la SuperLliga europea i amb l'acord de la Lliga de Futbol Professional amb el fons d'inversió CVC.

La gran decepció, en tot cas, ha estat l'adéu de Messi. Era fàcil imaginar-se que el millor futbolista del món no volgués continuar, però mai de la vida m'hagués pogut imaginar un final tan tràgic. Messi volia quedar i el Barça no l'ha pogut pagar. Josep Maria Bertomeu és culpable de molts de mals, però la primera gran errada de Laporta fou l'adéu de Messi. I dir que li hagués agradat que l'argentí s'oferís per jugar de franc és tant vergonyós com ridícul.

L'equip, tal com també va ocórrer durant la seva primera etapa, viu un procés de transformació en aquesta primera temporada de la seva presidència. Va destituir Koeman i fitxà Xavi, el que quasi tothom desitjava. En tot cas, Laporta segur que sap que Xavi no fracassarà. En tot cas, fracassarà ell.

Una cosa més: jo admirava Laporta. Ara ja no.